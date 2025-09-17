¡Ö2025Ç¯¤Î·î¸«¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ÏËºî¡×¥Þ¥Ã¥¯¡¢KFC¤Ë¼¡¤°¡È°Õ³°¤ÊÉúÊ¼¡É¤¬¡ÄÆñÅÀ¤Ï¡Ö920±ß¡×¤ÎÃÍÃÊ¤«
ËèÇ¯¹±Îã¡Ö·î¸«¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤Îµ¨Àá¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Âç¼ê¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¤Ï´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¤ª·î¸«¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¾¦ÉÊ¤òÂ³¡¹È¯Çä¡£º£Ç¯¤Ï³Æ¼Ò¤È¤â¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ä¿·ºî¤¬½Ð¤½¤í¤¦Ëºî¤ÎÇ¯¤È¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö°ìÂÎ¤É¤³¤Î·î¸«¥Ð¡¼¥¬¡¼¤¬ËÜÅö¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¡©¡×¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²Á³Ê¤¬¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¤¹¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¼ºÇÔ¤»¤º¤Ë´üÂÔ°Ê¾å¤Î·î¸«ÂÎ¸³¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¥ª¥¹¥¹¥á¾¦ÉÊ¤È¿©¤Ù¤ëÁ°¤ÎÃí°ÕÅÀ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÁÛÁü¤È¤Á¤¬¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¹ØÆþÁ°¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¡¡¥¦¥§¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¥Ã¥Á¥ó
¤È¤í¤±¤ëÌß¤Ï´¶Æ°É¬»ê¡£Ãí°Õ¤¹¤Ù¤¤Ï¿©¤Ù¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È²Á³Ê¡£
¥æ¥Ë¡¼¥¯¤µ¤ÇÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥¦¥§¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¥Ã¥Á¥ó¤Î¡Ö·î¸«¤â¤Ã¤Á¥·¥ê¡¼¥º¡×¡£´ÝÌß¤ò·î¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿ÆÈÁÏÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë·î¸«¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ç¡¢Ìß¤È¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤È¤¤¤¦»Â¿·¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¤É¤ì¤Û¤É¤Î´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤Þ¤º¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¥¦¥§¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤ÎÎ¾Å¹¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö·î¸«¤â¤Ã¤Á¥Ð¡¼¥¬¡¼Ž£¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢³Î¤«¤ËÌß¤¬¤¦¤Þ¤¤¡ª¡¡¤â¤Ã¤Á¤â¤Á¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤í¤±¤ë¿©´¶¤Ï¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Î³µÇ°¤òÂç¤¤¯¹¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¿©´¶¤ä¿©¤Ù¿´ÃÏ¤Ï¡ÈÍÈ¤²Ìß¡É¤À¤«¤é¤³¤½¡£¤³¤Î¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Î¤¿¤á¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿ÏÂÉ÷¥Ñ¥Æ¥£¤ä¥Ð¥ó¥º¤äÇ»¸ü¤Ê¤Æ¤ê¤ä¤¥½¡¼¥¹¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤ÆÉÂ¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ëÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢²Á³Ê¡£¡Ö·î¸«¤â¤Ã¤Á¥Ð¡¼¥¬¡¼Ž£¤¬920±ß¡¢¡Ö¥Á¡¼¥º·î¸«¤â¤Ã¤Á¥Ð¡¼¥¬¡¼Ž£¤¬950±ß¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÃ±ÉÊ²Á³Ê¡Ë¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¹ØÆþ¤Ë¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î¡È³Ð¸ç¡É¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤·¤Æ¤â¤¦°ì¤Ä¡¢¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤Î±°ÕÅÀ¤Ï¡¢¡ÖÎä¤á¤¿¤éÌß¤Ï¸Ç¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£Ìß¤ÎÀ¼Á¾åÅö¤¿¤êÁ°¤È¤¤¤¨¤ÐÅö¤¿¤êÁ°¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ï¾¯¤·»þ´Ö¤¬¤¿¤Ã¤Æ¤«¤é¤æ¤Ã¤¯¤ê¿©¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤Ë¤¯¤¤¾¦ÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£Â¾Å¹¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ï¡¢30Ê¬°ÊÆâ¤Î²¹¤«¤¤¾õÂÖ¤Ç´®Ç½¤¹¤ë¤Î¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
¢¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É
¿·ºî¡Ö¤È¤í»Ý¤¹¤¾Æ¤·î¸«¡×¤Ï¥ê¥Ã¥Á´¶¤¢¤ê¡£¿©¤Ù¤¿¸å¤Ë»Ä¤ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ï¡Ä¡Ä¡©
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢·î¸«¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ò¸£°ú¤¹¤ë²¦¼Ô¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤«¤é¿·ºî¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö¤È¤í»Ý¤¹¤¾Æ¤·î¸«¡×¡£¥Þ¥Ã¥¯¤Î·î¸«¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ï8Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢Ì£¤Î·è¤á¼ê¤È¤Ê¤ë¥È¥Þ¥È¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¥½¡¼¥¹¤¬²þÎÉ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¿Ê²½¤ËÏÂ¤Î¤´¤Á¤½¤¦´¶¤ò²Ã¤¨¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¤È¤í»Ý¤¹¤¾Æ¤·î¸«¡×¤Ç¤¹¡£
¤ª¤¤¤·¤µ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢ÍÏ¤Íñ¤Ë¤¹¤¾Æ¤¤ò¤¯¤°¤é¤»¤¿¤è¤¦¤Ê¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¤¹¤¾Æ¤¥Õ¥£¥ê¥ó¥°¡Ê¥Ú¡¼¥¹¥È¾õ¤Î¥½¡¼¥¹¡Ë¤È¡¢¥Ð¥¿¡¼É÷Ì£¤Î¥Ð¥ó¥º¡£¤¿¤·¤«¤Ë¥Ð¥ó¥º¤Î¥ê¥Ã¥Á¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ï¿©¤Ù¤ì¤Ð¤¹¤°¤Ë¤ï¤«¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ç¡¢¥Á¡¼¥º¤Î¤È¤í¤±¶ñ¹ç¤ä¤à¤·¾Æ¤¤¿¤Þ¤´¤Î¸ü¤ß¤Ï·î¸«´¶¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÌÌ¤Ç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¤«¤Ê¤ê¹â¤á¤Ç¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îµ¨Àá´¶¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¤·¼Â¿©¤·¤Æ¤ß¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸ý¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤êÌ£¤ï¤Ã¤¿»þ¤Ë»Ä¤ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤ä¤äÉÔÌÀÎÆ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥È¥Þ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¥½¡¼¥¹¡¢¤¹¤¾Æ¤¥Õ¥£¥ê¥ó¥°¡¢¤Õ¤ï¤â¤Á´¶¤Î¤¢¤ë¥Ð¥ó¥º¤Ï¤É¤ì¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤¢¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤½¤ì¤é¤¬¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿»þ¤Ë¸Ä¡¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬Ê¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ëü¤¬°ì¤³¤ì¤¬¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²¦Æ»¤Î·î¸«¥Ð¡¼¥¬¡¼¤À¤Ê¡×¤È»×¤ï¤»¤ëÀïÎ¬¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Þ¥Ã¥¯¤ª¤½¤ë¤Ù¤·¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£
¢¡£¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼¡¦¥Õ¥é¥¤¥É¡¦¥Á¥¥ó
·î¸«´¶¤ò¤¿¤Þ¤´¤Ëµá¤á¤¿¤¤¤Ê¤éKFC¡ª¡¡¥³¥¹¥ÑÎÉ¤·¡£¼åÅÀ¤Ï¡Ä¡Ä¡©
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¥ª¥¹¥¹¥á¾¦ÉÊ¤È¿©¤Ù¤ëÁ°¤ÎÃí°ÕÅÀ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÁÛÁü¤È¤Á¤¬¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¹ØÆþÁ°¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¤È¤í¤±¤ëÌß¤Ï´¶Æ°É¬»ê¡£Ãí°Õ¤¹¤Ù¤¤Ï¿©¤Ù¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È²Á³Ê¡£
¥æ¥Ë¡¼¥¯¤µ¤ÇÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥¦¥§¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¥Ã¥Á¥ó¤Î¡Ö·î¸«¤â¤Ã¤Á¥·¥ê¡¼¥º¡×¡£´ÝÌß¤ò·î¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿ÆÈÁÏÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë·î¸«¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ç¡¢Ìß¤È¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤È¤¤¤¦»Â¿·¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¤É¤ì¤Û¤É¤Î´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤Þ¤º¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¥¦¥§¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤ÎÎ¾Å¹¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö·î¸«¤â¤Ã¤Á¥Ð¡¼¥¬¡¼Ž£¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢³Î¤«¤ËÌß¤¬¤¦¤Þ¤¤¡ª¡¡¤â¤Ã¤Á¤â¤Á¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤í¤±¤ë¿©´¶¤Ï¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Î³µÇ°¤òÂç¤¤¯¹¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¿©´¶¤ä¿©¤Ù¿´ÃÏ¤Ï¡ÈÍÈ¤²Ìß¡É¤À¤«¤é¤³¤½¡£¤³¤Î¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Î¤¿¤á¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿ÏÂÉ÷¥Ñ¥Æ¥£¤ä¥Ð¥ó¥º¤äÇ»¸ü¤Ê¤Æ¤ê¤ä¤¥½¡¼¥¹¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤ÆÉÂ¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ëÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢²Á³Ê¡£¡Ö·î¸«¤â¤Ã¤Á¥Ð¡¼¥¬¡¼Ž£¤¬920±ß¡¢¡Ö¥Á¡¼¥º·î¸«¤â¤Ã¤Á¥Ð¡¼¥¬¡¼Ž£¤¬950±ß¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÃ±ÉÊ²Á³Ê¡Ë¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¹ØÆþ¤Ë¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î¡È³Ð¸ç¡É¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤·¤Æ¤â¤¦°ì¤Ä¡¢¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤Î±°ÕÅÀ¤Ï¡¢¡ÖÎä¤á¤¿¤éÌß¤Ï¸Ç¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£Ìß¤ÎÀ¼Á¾åÅö¤¿¤êÁ°¤È¤¤¤¨¤ÐÅö¤¿¤êÁ°¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ï¾¯¤·»þ´Ö¤¬¤¿¤Ã¤Æ¤«¤é¤æ¤Ã¤¯¤ê¿©¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤Ë¤¯¤¤¾¦ÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£Â¾Å¹¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ï¡¢30Ê¬°ÊÆâ¤Î²¹¤«¤¤¾õÂÖ¤Ç´®Ç½¤¹¤ë¤Î¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
¢¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É
¿·ºî¡Ö¤È¤í»Ý¤¹¤¾Æ¤·î¸«¡×¤Ï¥ê¥Ã¥Á´¶¤¢¤ê¡£¿©¤Ù¤¿¸å¤Ë»Ä¤ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ï¡Ä¡Ä¡©
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢·î¸«¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ò¸£°ú¤¹¤ë²¦¼Ô¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤«¤é¿·ºî¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö¤È¤í»Ý¤¹¤¾Æ¤·î¸«¡×¡£¥Þ¥Ã¥¯¤Î·î¸«¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ï8Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢Ì£¤Î·è¤á¼ê¤È¤Ê¤ë¥È¥Þ¥È¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¥½¡¼¥¹¤¬²þÎÉ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¿Ê²½¤ËÏÂ¤Î¤´¤Á¤½¤¦´¶¤ò²Ã¤¨¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¤È¤í»Ý¤¹¤¾Æ¤·î¸«¡×¤Ç¤¹¡£
¤ª¤¤¤·¤µ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢ÍÏ¤Íñ¤Ë¤¹¤¾Æ¤¤ò¤¯¤°¤é¤»¤¿¤è¤¦¤Ê¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¤¹¤¾Æ¤¥Õ¥£¥ê¥ó¥°¡Ê¥Ú¡¼¥¹¥È¾õ¤Î¥½¡¼¥¹¡Ë¤È¡¢¥Ð¥¿¡¼É÷Ì£¤Î¥Ð¥ó¥º¡£¤¿¤·¤«¤Ë¥Ð¥ó¥º¤Î¥ê¥Ã¥Á¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ï¿©¤Ù¤ì¤Ð¤¹¤°¤Ë¤ï¤«¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ç¡¢¥Á¡¼¥º¤Î¤È¤í¤±¶ñ¹ç¤ä¤à¤·¾Æ¤¤¿¤Þ¤´¤Î¸ü¤ß¤Ï·î¸«´¶¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÌÌ¤Ç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¤«¤Ê¤ê¹â¤á¤Ç¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îµ¨Àá´¶¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¤·¼Â¿©¤·¤Æ¤ß¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸ý¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤êÌ£¤ï¤Ã¤¿»þ¤Ë»Ä¤ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤ä¤äÉÔÌÀÎÆ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥È¥Þ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¥½¡¼¥¹¡¢¤¹¤¾Æ¤¥Õ¥£¥ê¥ó¥°¡¢¤Õ¤ï¤â¤Á´¶¤Î¤¢¤ë¥Ð¥ó¥º¤Ï¤É¤ì¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤¢¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤½¤ì¤é¤¬¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿»þ¤Ë¸Ä¡¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬Ê¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ëü¤¬°ì¤³¤ì¤¬¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²¦Æ»¤Î·î¸«¥Ð¡¼¥¬¡¼¤À¤Ê¡×¤È»×¤ï¤»¤ëÀïÎ¬¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Þ¥Ã¥¯¤ª¤½¤ë¤Ù¤·¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£
¢¡£¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼¡¦¥Õ¥é¥¤¥É¡¦¥Á¥¥ó
·î¸«´¶¤ò¤¿¤Þ¤´¤Ëµá¤á¤¿¤¤¤Ê¤éKFC¡ª¡¡¥³¥¹¥ÑÎÉ¤·¡£¼åÅÀ¤Ï¡Ä¡Ä¡©