2025Ç¯ºÇ¿·¥´¥¢¥Æ¥Ã¥¯¥¹ÅÐ»³·¤¡õ¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥·¥å¡¼¥º¡Ö½©¤ËÇã¤¦¤Ù¤¤ª´«¤á¥â¥Ç¥ë£´Áª¡×
¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢¥·¥å¡¼¥Õ¥£¥Ã¥¿¡¼º´Æ£Ì÷ÀÄ¡Êµì¡¦¤³¤Þ¤Ä¡Ë¤Ç¤¹¡£·¤¤ÎÀß·×¡¢¥ê¥Ú¥¢¡¢¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Î·Ð¸³¤ÈÃÎ¼±¤òÀ¸¤«¤·¡¢³×·¤¤«¤é¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Þ¤Ç¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë·¤¤Î¥¤¥í¥Ï¤ò¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
½©¤Ï¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤¹¡£¼«Á³¤òµá¤á¤Æ¥È¥ì¥Ã¥¥ó¥°¤ä·Ú¤¤ÅÐ»³¤Ç¤¢¤ì¤ÐÉáÄÌ¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ì¤«¤ë¤ß¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢´ä¾ì¤Ë»Ø¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¤È¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ï¡¢ÀìÍÑ¤ÎÅÐ»³·¤¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Þ¤Ç¤â¡¢¥Ç¥¤¥ê¡¼¤Ç¤â»È¤¨¤ë¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥·¥å¡¼¥º¤¬¤ª´«¤á¡£ËÉ¿åÀ¤âÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³¹¤Ç¤â»È¤¨¤ë¤Î¤¬ºÇÂç¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ºÇ¶á¤Ï¡¢Åß¤â²¹ÃÈ²½¤Î±Æ¶Á¤Çµ¤²¹¤¬¹â¤á¤Ë¿ä°Ü¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥·¥ç¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¤ÏÁá¤á¤Ëºß¸Ë¤ò¾Ã²½¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×ÏÇ¤¬¤¢¤ê¡¢º£¤Î»þ´ü¤Ï°Õ³°¤È·¡¤ê½Ð¤·Êª¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£10¡Á11·î¤ËÆþ¤ë¤È¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤Ï°ìµ¤¤Ë¥µ¥¤¥º·ç¤±¤·¤ÆÉÊÇö¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¼Â¤Ï¡Èº£¡É¤¬ÃÏÌ£¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤Ë³èÌö¤¹¤ë¤ª´«¤á¤Î¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥·¥å¡¼¥º¤ò4¥â¥Ç¥ë¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£³¹¤Ç¤â»³¤Ç¤â»È¤¨¤ëËüÇ½¥¿¥¤¥×¤«¤é¡¢¥³¥¹¥Ñ½Å»ë¤ÎÆþÌçÍÑ¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡ÄÌ¶Ð¤«¤é¥È¥ì¥¤¥ë¤Þ¤Ç»È¤¨¤ë¥µ¥í¥â¥ó¡Ö¥»¥ó¥¹¥é¥¤¥É5 ¥´¥¢¥Æ¥Ã¥¯¥¹¡×
¡Ö¥µ¥í¥â¥ó¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¹Å¤¯¤ÆÇö¤¤¥½¡¼¥ë¤ÇËÜ³Ê¥È¥ì¥¤¥ë¤ò¹¶¤á¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ä¿Í¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼Â¤Ï¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥·¥å¡¼¥º¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤âÄ¶¼ÂÎÏÇÉ¡£¤½¤ÎÂåÉ½³Ê¤¬¡Ö¥»¥ó¥¹¥é¥¤¥É5 ¥´¥¢¥Æ¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡ÈÆóÅáÎ®¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤Î³¹Êâ¤¤Ë¤âÅ¬±þ¤¹¤ëÈÆÍÑÀ¤Î¹â¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¸ü¤á¤Ç¡¢É¨¤ËÉÔ°Â¤Î¤¢¤ëÊý¤Ç¤â°Â¿´¡£ËÉ¿åÆ©¼¾ÁÇºà¤Î¥´¥¢¥Æ¥Ã¥¯¥¹¤òÅëºÜ¤·¡¢¥Ñ¡¼¥Ä¤â¾¯¤Ê¤¯²õ¤ì¤Ë¤¯¤¤Àß·×¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö»³¤òÁö¤ì¤ë¡×¥ì¥Ù¥ë¤Î¥°¥ê¥Ã¥×ÎÏ¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤è¤Û¤É¤ÎÉý¹Â¡Ê4E°Ê¾å¡Ë¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¤·¤Ã¤¯¤ê¤¯¤ë¤Ï¤º¡£ºÇ¶á¤ÏÄÌ¶ÐÍÑ¤ËÅÅ¼Ö¤ÇÍú¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤è¤¯¸«¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ÈÆü¾ï¤ò¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤°¡¢»à³Ñ¤Î¤Ê¤¤°ìÂ¤Ç¤¹¡£
¢¡ËèÇ¯´°Çä¤Î¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¡£HOKA¡Ö¥¢¥Ê¥«¥Ñ2 ¥í¡¼ GTX¡×
¼¡¤Ï¡¢ËèÇ¯Æþ²ÙÂ¨´°Çä¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ëHOKA¤Î¡Ö¥¢¥Ê¥«¥Ñ2 ¥í¡¼ GTX¡×¡£ÆÃÄ§¤ÏHOKA¤é¤·¤¤¶Ë¸ü¤Î¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢ËÉ¿åÆ©¼¾¤Î¥´¥¢¥Æ¥Ã¥¯¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¥Ó¥Ö¥é¥à¡¦¥á¥¬¥°¥ê¥Ã¥×ÅëºÜ¡£¥°¥ê¥Ã¥×ÎÏ¡¦ÂÑµ×À¡¦²÷Å¬À¤¹¤Ù¤Æ¤¬Â·¤Ã¤¿ìÔÂô»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£
Ãí°ÕÅÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¥µ¥¤¥º´¶¡£É®¼Ô¡Ê¥Ü¥ó¥À¥¤¤Î¥ï¥¤¥É28ÑÃåÍÑ¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î·¤¤Ç¤Ï28.5¤Ç¥¸¥ã¥¹¥È¤Ç¤·¤¿¡£¥´¥¢¥Æ¥Ã¥¯¥¹»ÅÍÍ¤Ï¥¿¥¤¥È¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤è¤ê¥Ï¡¼¥Õ¥µ¥¤¥º¥¢¥Ã¥×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
°ìÉô¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö¥½¡¼¥ë¤¬¤¹¤°¸º¤ë¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÆÌ±ú¤Î¥¢¥¦¥È¥½¡¼¥ë¤ò¥³¥ó¥¯¥ê¤Ç»È¤¦¤«¤é¡£ÄÌ¶Ð·¤¤È¤·¤ÆËèÆü»È¤¨¤ÐÅöÁ³Áá¤¯¸º¤ê¤Þ¤¹¡£¿´ÇÛ¤ÊÊý¤Ï¡¢Íú¤²¼¤í¤·Á°¤Ë·¤¤ÎÊä½¤ºÞ¡Ö¥·¥å¡¼¥°¡¼¡×¤Ç¥«¥«¥È¤òÊä¶¯¤·¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¡£¥¢¥¦¥È¥É¥¢ÍÑ¤È¤·¤Æ³ä¤êÀÚ¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤ÁêËÀ¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¡ËÉ¿å¡ßÄ¶Éý¹¡á¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¡Ö¥Ê¥¤¥È¥ì¥ëV6 GTX¡×
Éý¹Â¤ÎÊý¤ËºÇÅ¬¤Ê¤Î¤¬¡¢¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¡Ö¥À¥¤¥Ê¥½¥Õ¥È ¥Ê¥¤¥È¥ì¥ëV6 GTX¡×¡£¥á¥ó¥º¤Ï4E¡¢¥¦¥£¥á¥ó¥º¤Ï2E¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÂ·¿¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¥È¥ì¥¤¥ë¥é¥ó¥Ë¥ó¥°ÍÑ¤ÎÀß·×¤Ê¤¬¤é¡¢ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Õ¥©¡¼¥à¤ä¥Õ¥å¡¼¥¨¥ë¥»¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥À¥¤¥Ê¥½¥Õ¥È¡£Áö¤ë¤È¤¤ÎÂ®¤¤¾×·â¤Ë¤â¡¢Êâ¤¯¤È¤¤Î¤¸¤ï¤Ã¤È¤·¤¿¾×·â¤Ë¤âÎ¾ÊýÂÐ±þ¤Ç¤¤ë½ÀÆð¤Ê¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¥È¥¦¥¬¡¼¥É¤â¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´ä¾ì¤Ç¤Ä¤ÞÀè¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤â°Â¿´¡£³¹¤Ç¤â»³¤Ç¤â¥¿¥Õ¤Ë»È¤¨¤ë¡¢¥³¥¹¥ÑÈ´·²¤Î°ìÂ¤Ç¤¹¡£
¢¡°µÅÝÅª¥³¥¹¥Ñ¤ò¸Ø¤ë¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó¡Ö¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Ï¥¤¥¯¡×
ºÇ¸å¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢°µÅÝÅª¥³¥¹¥Ñ¤ò¸Ø¤ë¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó¤Î¡Ö¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Ï¥¤¥¯¡×¡£²Á³Ê¤Ï¤Ê¤ó¤È2300±ß¡£¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤±¤ì¤ÉÍ½»»¤Ï¸Â³¦¤Þ¤ÇÍÞ¤¨¤¿¤¤¡¢¤½¤ó¤ÊÊý¤Î¶¯¤¤Ì£Êý¤Ç¤¹¡£
½©¤Ï¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤¹¡£¼«Á³¤òµá¤á¤Æ¥È¥ì¥Ã¥¥ó¥°¤ä·Ú¤¤ÅÐ»³¤Ç¤¢¤ì¤ÐÉáÄÌ¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ì¤«¤ë¤ß¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢´ä¾ì¤Ë»Ø¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¤È¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ï¡¢ÀìÍÑ¤ÎÅÐ»³·¤¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Þ¤Ç¤â¡¢¥Ç¥¤¥ê¡¼¤Ç¤â»È¤¨¤ë¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥·¥å¡¼¥º¤¬¤ª´«¤á¡£ËÉ¿åÀ¤âÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³¹¤Ç¤â»È¤¨¤ë¤Î¤¬ºÇÂç¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤Ë³èÌö¤¹¤ë¤ª´«¤á¤Î¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥·¥å¡¼¥º¤ò4¥â¥Ç¥ë¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£³¹¤Ç¤â»³¤Ç¤â»È¤¨¤ëËüÇ½¥¿¥¤¥×¤«¤é¡¢¥³¥¹¥Ñ½Å»ë¤ÎÆþÌçÍÑ¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡ÄÌ¶Ð¤«¤é¥È¥ì¥¤¥ë¤Þ¤Ç»È¤¨¤ë¥µ¥í¥â¥ó¡Ö¥»¥ó¥¹¥é¥¤¥É5 ¥´¥¢¥Æ¥Ã¥¯¥¹¡×
¡Ö¥µ¥í¥â¥ó¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¹Å¤¯¤ÆÇö¤¤¥½¡¼¥ë¤ÇËÜ³Ê¥È¥ì¥¤¥ë¤ò¹¶¤á¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ä¿Í¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼Â¤Ï¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥·¥å¡¼¥º¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤âÄ¶¼ÂÎÏÇÉ¡£¤½¤ÎÂåÉ½³Ê¤¬¡Ö¥»¥ó¥¹¥é¥¤¥É5 ¥´¥¢¥Æ¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡ÈÆóÅáÎ®¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤Î³¹Êâ¤¤Ë¤âÅ¬±þ¤¹¤ëÈÆÍÑÀ¤Î¹â¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¸ü¤á¤Ç¡¢É¨¤ËÉÔ°Â¤Î¤¢¤ëÊý¤Ç¤â°Â¿´¡£ËÉ¿åÆ©¼¾ÁÇºà¤Î¥´¥¢¥Æ¥Ã¥¯¥¹¤òÅëºÜ¤·¡¢¥Ñ¡¼¥Ä¤â¾¯¤Ê¤¯²õ¤ì¤Ë¤¯¤¤Àß·×¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö»³¤òÁö¤ì¤ë¡×¥ì¥Ù¥ë¤Î¥°¥ê¥Ã¥×ÎÏ¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤è¤Û¤É¤ÎÉý¹Â¡Ê4E°Ê¾å¡Ë¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¤·¤Ã¤¯¤ê¤¯¤ë¤Ï¤º¡£ºÇ¶á¤ÏÄÌ¶ÐÍÑ¤ËÅÅ¼Ö¤ÇÍú¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤è¤¯¸«¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ÈÆü¾ï¤ò¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤°¡¢»à³Ñ¤Î¤Ê¤¤°ìÂ¤Ç¤¹¡£
¢¡ËèÇ¯´°Çä¤Î¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¡£HOKA¡Ö¥¢¥Ê¥«¥Ñ2 ¥í¡¼ GTX¡×
¼¡¤Ï¡¢ËèÇ¯Æþ²ÙÂ¨´°Çä¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ëHOKA¤Î¡Ö¥¢¥Ê¥«¥Ñ2 ¥í¡¼ GTX¡×¡£ÆÃÄ§¤ÏHOKA¤é¤·¤¤¶Ë¸ü¤Î¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢ËÉ¿åÆ©¼¾¤Î¥´¥¢¥Æ¥Ã¥¯¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¥Ó¥Ö¥é¥à¡¦¥á¥¬¥°¥ê¥Ã¥×ÅëºÜ¡£¥°¥ê¥Ã¥×ÎÏ¡¦ÂÑµ×À¡¦²÷Å¬À¤¹¤Ù¤Æ¤¬Â·¤Ã¤¿ìÔÂô»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£
Ãí°ÕÅÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¥µ¥¤¥º´¶¡£É®¼Ô¡Ê¥Ü¥ó¥À¥¤¤Î¥ï¥¤¥É28ÑÃåÍÑ¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î·¤¤Ç¤Ï28.5¤Ç¥¸¥ã¥¹¥È¤Ç¤·¤¿¡£¥´¥¢¥Æ¥Ã¥¯¥¹»ÅÍÍ¤Ï¥¿¥¤¥È¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤è¤ê¥Ï¡¼¥Õ¥µ¥¤¥º¥¢¥Ã¥×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
°ìÉô¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö¥½¡¼¥ë¤¬¤¹¤°¸º¤ë¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÆÌ±ú¤Î¥¢¥¦¥È¥½¡¼¥ë¤ò¥³¥ó¥¯¥ê¤Ç»È¤¦¤«¤é¡£ÄÌ¶Ð·¤¤È¤·¤ÆËèÆü»È¤¨¤ÐÅöÁ³Áá¤¯¸º¤ê¤Þ¤¹¡£¿´ÇÛ¤ÊÊý¤Ï¡¢Íú¤²¼¤í¤·Á°¤Ë·¤¤ÎÊä½¤ºÞ¡Ö¥·¥å¡¼¥°¡¼¡×¤Ç¥«¥«¥È¤òÊä¶¯¤·¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¡£¥¢¥¦¥È¥É¥¢ÍÑ¤È¤·¤Æ³ä¤êÀÚ¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤ÁêËÀ¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¡ËÉ¿å¡ßÄ¶Éý¹¡á¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¡Ö¥Ê¥¤¥È¥ì¥ëV6 GTX¡×
Éý¹Â¤ÎÊý¤ËºÇÅ¬¤Ê¤Î¤¬¡¢¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¡Ö¥À¥¤¥Ê¥½¥Õ¥È ¥Ê¥¤¥È¥ì¥ëV6 GTX¡×¡£¥á¥ó¥º¤Ï4E¡¢¥¦¥£¥á¥ó¥º¤Ï2E¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÂ·¿¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¥È¥ì¥¤¥ë¥é¥ó¥Ë¥ó¥°ÍÑ¤ÎÀß·×¤Ê¤¬¤é¡¢ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Õ¥©¡¼¥à¤ä¥Õ¥å¡¼¥¨¥ë¥»¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥À¥¤¥Ê¥½¥Õ¥È¡£Áö¤ë¤È¤¤ÎÂ®¤¤¾×·â¤Ë¤â¡¢Êâ¤¯¤È¤¤Î¤¸¤ï¤Ã¤È¤·¤¿¾×·â¤Ë¤âÎ¾ÊýÂÐ±þ¤Ç¤¤ë½ÀÆð¤Ê¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¥È¥¦¥¬¡¼¥É¤â¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´ä¾ì¤Ç¤Ä¤ÞÀè¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤â°Â¿´¡£³¹¤Ç¤â»³¤Ç¤â¥¿¥Õ¤Ë»È¤¨¤ë¡¢¥³¥¹¥ÑÈ´·²¤Î°ìÂ¤Ç¤¹¡£
¢¡°µÅÝÅª¥³¥¹¥Ñ¤ò¸Ø¤ë¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó¡Ö¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Ï¥¤¥¯¡×
ºÇ¸å¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢°µÅÝÅª¥³¥¹¥Ñ¤ò¸Ø¤ë¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó¤Î¡Ö¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Ï¥¤¥¯¡×¡£²Á³Ê¤Ï¤Ê¤ó¤È2300±ß¡£¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤±¤ì¤ÉÍ½»»¤Ï¸Â³¦¤Þ¤ÇÍÞ¤¨¤¿¤¤¡¢¤½¤ó¤ÊÊý¤Î¶¯¤¤Ì£Êý¤Ç¤¹¡£