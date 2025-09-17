À¤³¦¤Î¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤¬ÀÐÀî¸©²Ã²ì»Ô¤Ø ¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿³Ø¤Ó¤ÈÂÎ¸³¡ÖTHU¡× ³«ºÅ¤òÁ°¤Ë»Ô¤òÉ½·ÉË¬Ìä
À¤³¦¤Î¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤¬½¸¤¤¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿³Ø¤Ó¤ÈÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬17ÆüÌë¤«¤éÀÐÀî¸©²Ã²ì»Ô¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÈ¯¾Í¤Î¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¸þ¤±¤Î¹ñºÝ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖTHU¡×¤Ï2023Ç¯¡¢²Ã²ì»Ô¤ò²ñ¾ì¤ËÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤ÇÊª¸ì¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¼ç´ã¤òÃÖ¤¡¢¿·¤·¤¤Êª»ö¤Î¸«Êý¤ò³Ø¤Ö¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
17Æü¤Ï¡¢THUÁÏÀß¼Ô¤Î¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥ë¥¤¥¹¤µ¤ó¤ä¡¢¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë±öÅÄ¼þ»°¤µ¤ó¤é¤¬²Ã²ì»ÔÌò½ê¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
THU¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼±öÅÄ¼þ»°¤µ¤ó¡ÖÉáÄÌ¡¢Æ±¤¸ÃÏ°è¤Ç¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤¬°ìÆ±¤Ë½¸¤Þ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡¢À¤³¦ÃæÃµ¤·¤Æ¤â¡£¤½¤¦¤¤¤¦Êý¡¹¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ëÊª¸ìÀ¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
º£²ó¤ÏÃøÌ¾¤Ê±Ç²è´ÆÆÄ¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥ß¥é¡¼¤µ¤ó¤ä¡¢±Ç²è¥¥ó¥°¥³¥ó¥°¤Ê¤É¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ´Ø¤ï¤Ã¤¿¥µ¥¤¥â¥ó¡¦¥ê¡¼¤µ¤ó¤é¤â»²²Ã¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¹Ö±é¤ä¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï17ÆüÌë¤«¤é20Æü¤Þ¤Ç²Ã²ì»Ô¤Î¥Û¥Æ¥ë¥¢¥í¡¼¥ì¤ò¼ç²ñ¾ì¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£