RSK

気象庁によりますと、きょう（17日）正午、フィリピンの東で“台風のたまご”となる「熱帯低気圧」が発生したということです。

【画像を見る】ダブル台風発生へ　沖縄の南を通過か？　各地の16日間天気シミュレーション

熱帯低気圧a（17日・正午現在）の
中心気圧は１００６ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は１５メートル、
最大瞬間風速は２３メートル、

ということです。

今後の進路予想図については【画像①】の通りです。

熱帯低気圧は今後２４時間以内に台風へ発達する見込みで、

あす（１８日）正午には
フィリピンの東で進路は北西、
中心気圧は１００２ヘクトパスカル
中心付近の最大風速は１８メートル、
最大瞬間風速は２５メートル、

あさって（１９日）午前９時には
フィリピンの東で進路は西北西、
中心気圧は１０００ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は２０メートル、
最大瞬間風速は３０メートル、

２０日午前９時には、
フィリピンの東で進路は北北西、
中心気圧は９９８ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は２０メートル、
最大瞬間風速は３０メートル、

２１日午前９時には、
フィリピンの東で進路は西北西、
中心気圧は９９２ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は２３メートル、
最大瞬間風速は３５メートル、

２２日午前９時には、
沖縄の南で進路は西北西、
中心気圧は９８５ヘクトパスカル、
中心付近の最大瞬間風速は３０メートル、
最大瞬間風速は４０メートル

が予想されています。

きのう（１６日）に発生した熱帯低気圧も24時間以内に台風へ発達する見込み

熱帯低気圧aは、24時間以内に台風へ発達する見込みです。ルソン島を時速15kmの速さで北西へ進んでいます【画像②】。

今後16日間の各地の天気シミュレーションをみる

今後の気象情報に注意してください。