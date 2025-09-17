¡Ö¤â¤Ã¤ÈÁª¼ê¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡È¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥ª¥ó¥ê¡¼¡É»Ü¹Ô¤Ç²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤¿¤¤¿³È½¤ÈÁª¼ê¤Î´Ø·¸À¡£¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î³èÀ²½¤¬É¬Í×¤Ë
¡¡£¸·î¤ËJ¥ê¡¼¥°¤Ç¡Ö¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥ª¥ó¥ê¡¼¡×¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤éÌó£±¤«·î¤¬·Ð²á¤·¤¿¡£
¡¡¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ÏºÙ¤«¤¯ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼ç¤Ë¤Ï¡Ö¶¥µ»¼Ô¤È¼ç¿³¤È¤ÎÄÌ¾ï¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÊÆ©ÌÀÀ¤ò¹â¤á¡¢ÉÔËþ¤äÂÐÎ©¤Î²ÄÇ½À¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ë°ú¤Â³¤½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¡×¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö³Æ¥Á¡¼¥à¤«¤é¼ç¿³¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤Ò¤È¤ê¤Î¶¥µ»¼Ô¤Î¤ß¡ÊÄÌ¾ï¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡Ë¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¼ç¿³¤Ï¡¢Â¾¤Î¶¥µ»¼Ô¤Ë¼ç¿³¼«¿È¤È¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë¶á¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡Ê¸ýÆ¬¤Þ¤¿¤Ï¿È¿¶¤ê¤Ç¡Ë»Ø¼¨¡¢¤Þ¤¿¤ÏÂ¥¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤À¡£
¡¡¥ê¡¼¥°¤¬È¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥óÆâ¤Ë¤âµºÜ¤¬¤¢¤ëÄÌ¤ê¡¢Æ©ÌÀÀ¤ò¹â¤á¤ÆÁª¼ê¤ÎÉÔËþ¤äÎ¾¥Á¡¼¥à¤È¿³È½¤Î´Ö¤ÎÂÐÎ©¤Î²ÄÇ½À¤ò²óÈò¤Ç¤¤ë¿·¥ë¡¼¥ë¤À¡£½ÅÍ×¤Ê·èÄê¡ÊPK¤äÂà¾ì¤ÎÈ½Äê¡Ë¤Î»þ¤Ë¿³È½¤ò¼é¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡»Ü¹Ô¤«¤éJ¥ê¡¼¥°¤È¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤ò´Þ¤á¤ÆÂ¿¤¯¤Î»î¹ç¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢Æ³Æþ¤Ë¤è¤ë°ìÄê¤ÎÀ®²Ì¤Ï¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢µ¿Ìä¤ÎÀ¼¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥óÎëÌÚ¾ÏÅÍ¤Ï£¹·î13Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿J£±Âè29Àá¤Î¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥ºÀï¡Ê£°¡Ý£³¡Ë¸å¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤ÎÊý¡¹¤Ë¤Ï¡¢¤â¤Ã¤ÈÁª¼ê¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Î¨Ä¾¤ÊÁÛ¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥ª¥ó¥ê¡¼¤Ï¿³È½¤ò¼é¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬¼ç¾¤Ë¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ÎÀâÌÀ¤ò¹Ô¤Ê¤¤¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬Ç¼ÆÀ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤Î¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢ÎëÌÚ¾Ï¤Ï¤Þ¤À¤½¤ÎÍøÅÀ¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¼¯ÅçÀï¤Ç¤Ïµ¿ÏÇ¤ÎÈ½Äê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¾ÅÆî¤Î55Ê¬¤Î¼ºÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿CK¤Î¡¢¤Ò¤È¤ÄÁ°¤ÎCK¡Ê53Ê¬¡Ë¤À¡£¼¯ÅçFWÎëÌÚÍ¥Ëá¤¬¥Ô¥Ã¥Á³°¤Ç¿å¤ò°û¤ó¤ÀÎ®¤ì¤«¤é¡¢¥´¡¼¥ë¤ÎÎ¢Â¦¤ò²ó¤Ã¤Æ¥·¥ç¡¼¥È¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò¼õ¤±¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥×¥ì¡¼¡£¶¥µ»µ¬Â§¡Ê£³¾ò¤ÎÂè£¸¹àÌÜ¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢°ìÅÙ¥Ô¥Ã¥Á³°¤Ë½Ð¤¿Áª¼ê¤Ï¼ç¿³¤Îµö²Ä¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¥Ô¥Ã¥Á¤ËÌá¤ì¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¤¬¡¢ÎëÌÚÍ¥¤Ïµö²Ä¤Ê¤¯Ìá¤ê¡¢¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¼ç¿³¤¬Â¨ºÂ¤Ë¥×¥ì¡¼¤ò»ß¤á¡¢ÎëÌÚÍ¥¤Ë·Ù¹ð¤ò½Ð¤¹¤Ù¤¤À¡£¤À¤¬¥×¥ì¡¼¤Ï¸«Æ¨¤µ¤ì¡¢¼¯Åç¤¬ºÆ¤ÓCK¤ò³ÍÆÀ¡£¾ÅÆî¤Ï¤½¤ÎÎ®¤ì¤ÇÈïÃÆ¤·¤¿¡£
¡¡¼ºÅÀÄ¾¸å¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¼ç¿³¤ÎÃÓÆâÌÀÉ§»á¤ËÀâÌÀ¤òµá¤á¤¿ÎëÌÚ¾Ï¤Ë¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤¿¡£ÎëÌÚ¾Ï¤Î¸À¤¤Êý¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¼ç¿³¤«¤éÁª¼ê¤ËÂÐ¤·¤ÆÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯ÀâÌÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ë¤âµ¿Ìä¤¬»Ä¤ë¡£
¡¡³ºÅö¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¡¢ÎëÌÚ¾Ï¤Ï¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡ÖËÍ¤ÏVAR¤Î³ÎÇ§¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¿³È½¤ÎÊý¤È²¿ÅÙ¤«¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥¤¥¨¥í¡¼¤ò½Ð¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£VAR¤ò¸«¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤Ê¤¼¥´¡¼¥ë¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤«¡£°ìÅÙ¥×¥ì¡¼¤¬ÀÚ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢VAR¤Ç¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤¦¤Ê¤é¤½¤¦¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤Ë¶¯¤¯Í×µá¤ò¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬...¡×
¡¡È½Äê¤ÎÀµ¸í¤¬¤É¤¦¤¢¤ì¡¢µ¯¤³¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡£ÎëÌÚ¾Ï¤¬µá¤á¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¿³È½¤ÈÁª¼ê¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î²þÁ±¤À¡£
¡Ö¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤ò¤â¤é¤¦Á°¤ÏÎäÀÅ¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤â¤é¤Ã¤¿¸å¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ËÍ¼«¿È¤â¿³È½¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¥à¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡£º£¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥ª¥ó¥ê¡¼¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤¬ÂÐ±þ¤¹¤Ù¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿³È½¤ËÀâÌÀ¤òµá¤á¤¿¤é¥«¡¼¥É¤ò½Ð¤µ¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÉÝ¤µ¤â¤¢¤ë¡£ºÇ¶á¡¢¼«Ê¬¤«¤éÏÃ¤¹²ó¿ô¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Ã¤Á¤Ï¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Î°Õ¿Þ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¤·¡¢ÍýÍ³¤ò¸À¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤À¤±¡£È½Äê¤ËÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÀâÌÀ¤Ê¤·¤Ç¥«¡¼¥É¤ò½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÏÃ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È¡¢¤¤¤Ä¤«¿³È½¤È²ñÏÃ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡×
¡¡ÎëÌÚ¾Ï¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢26Àá¤ÎFCÅìµþÀï¡Ê£²¡Ý£²¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¼ç¿³¤Î¹âºê¹ÒÃÏ»á¤Ë¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ËÂÐ¤¹¤ëÀâÌÀ¤òµá¤á¤¿ºÝ¡¢¡Ö¼ç¿³¤Ë¡Ø¤½¤ÎÂÖÅÙ¤Ç¤ÏÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢ÎëÌÚ¾Ï¤ÎÂÖÅÙ¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢»î¹ç¤Ç¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤ËÂÐ¤¹¤ë¿³È½ÃÄ¤ÎÀÜ¤·Êý¤â²þ¤á¤é¤ì¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤â´¶¤¸¤ë¡£
¡¡Àè½Ò¤ÎÄÌ¤ê¡¢¿³È½¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥ª¥ó¥ê¡¼¤Ï¡¢Æ±»þ¤ËÁª¼ê¤ÎÇ¼ÆÀ´¶¤ò¹â¤á¤ëÌÜÅª¤â¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¤Þ¤À²þÁ±¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¿³È½¤Ï¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Î¼Á¸þ¾å¤ÈÁª¼ê¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î²þÁ±¤ò¡£Áª¼ê¤Ï¿³È½¤ËÂÐ¤¹¤ë¤µ¤é¤Ê¤ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¡£¤³¤ì¤é¤¬¼Â¸½¤·¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥ª¥ó¥ê¡¼¤¬Àµ¤·¤¯¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü´äß·Æäºã¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ë
