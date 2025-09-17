日本ハムの井川伸久オーナーは１７日、都内で行われたオーナー会議後に取材に応じ、チームを率いる新庄剛志監督について「われわれ球団とすれば、最下位、最下位、２位。それと今年が２位もしくは優勝と形が見えてきましたので。われわれは新庄監督には続けていただきたいと思っておりますけど」と話し、続けて「いかんせん、ご本人が決める話なんで。それのところは今集中していただいて、おいおいそういう話をしていきたい」と話した。

首位のソフトバンクを追うチームは、逆転優勝に向けて最後の奮闘中。井川オーナーは監督の去就については「もう最後、優勝争いに集中していただこうとういうことで今考えておりますので。今のところはその想定には入ってないっていうか、今のところは優勝争いに徹する形でご理解いただきたい」と前置きした。

今季就任４年目の新庄監督の評価については「手腕は非常に評価します。以前からも言っていますが、チームに合った采配、起用。こういう部分が他の監督はちょっと異質に映りますけど、非常にうちのチームには合っていると考えています」と話した。