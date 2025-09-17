◇ナ・リーグ ドジャース6─9フィリーズ（2025年9月16日 ロサンゼルス）

ドジャースのブレーク・トライネン投手（37）が16日（日本時間17日）、本拠でのフィリーズ戦に同点の9回から登板も決勝3ランを被弾。今季6敗目を喫した。

6―6の9回、2死まで順調に奪ったが、ウィルソンに二塁打を許すと、次打者・ストットを申告敬遠で歩かせ一、二塁。続くマルシャンに内角カットボールを右翼席に運ばれた。

登板3試合続けて敗戦投手となっているベテラン右腕は、ファンらがフラストレーションをためている現状に「信じてほしい。今この状況で一番つらいのは選手たちだ。楽しい状況ではないけど、僕たちは立ち直るのが得意だ。長いシーズンを戦ってきたこともあるし、このチームが何をしてきたかも分かっている。勝者の多いチームだから、必ず解決策を見つける」と必ず良い方向に向かうと自身に言い聞かせるように語った。

昨季はポストシーズンで救援陣がフル回転し、ワールドシリーズを制覇。今季は一転してシーズンからブルペンが安定感を欠いているが、その影響を問われ「野球というのはそういうものだ。理由を探して言い訳することもできるけど、結局のところ、僕たちはプロフェッショナルで、仕事を任されている。いつも完璧である必要はない。うまくいかないこともあるし、失敗することもある。自分自身も含めて、いい流れがあっても突然苦しい時期に入ったことが何度もある。他の選手も好調な期間と不調な期間が交互にある。それがフラストレーションになることもある」と好不調の波は必ずあるものだとした。

その上で「全員が同じ方向を向いている。顔に疲れや悔しさは出ているけど、自信は失われていない。こういう試合に負けるのはつらいし、重くのしかかるけど、影響はないと思っている。ただ自分たちの仕事をやるだけだ」と切り替えを強調した。