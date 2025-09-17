きしたかの・高野正成が１６日、テレビ朝日系「ロンドンハーツ」で、若い女性ファンを獲得したい…との切実願いを吐露するも、相方の岸大将のぐうの音も出ない反論に「あいつのせいだ！」と逆ギレした。

この日は「実は相方が答えてました 芸人お悩み相談」を放送。コンビ芸人の１人が別の人物に相談すると言われ、リアルな悩みを告白。その悩みの回答について、実は相方が答えていた…という企画。これに高野の「若い女性ファンを獲得して人生で一度でいいからキャーキャー言われてみたい」という悩みが紹介された。

これに相方の岸は「いらないだろ」とバッサリ。「ファンに性別を求めている時点で気持ち悪い。今の時代と反している考えすぎ。男性でも女性でもファンとしては同じ１人。ファンを性別で見るな。男性のお客さんが多いことが悪いという考え方は意味が分からない」とぐうの音も出ない正論で高野の考えを批判した。

これに高野は、岸を指し「あいつのせいだと思っています！」と逆ギレ。「あいつが古い野球のネタとかやったりする。懐かし選手の話とか。若い子が笑うわけねえだろ！」と叫ぶもスタジオはシーン。慌てて「芸人も誰も俺では笑わないけどね」と続けるもまたもシーンで、思わずとろサーモンの久保田かずのぶが「あらら」。

高野は「あららじゃねーよ！」と返し、ようやくスタジオも笑いが起こっていた。