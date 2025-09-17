将棋の女流棋士、西山朋佳白玲（３０）（女流王将）に福間香奈女流六冠（３３）（清麗・女王・女流王座・女流名人・女流王位・倉敷藤花）が挑戦するタイトル戦「第５期白玲戦七番勝負」に注目が集まっている。

西山さんが防衛すれば、白玲のタイトル通算４期となり女性初の「棋士」の資格獲得まであと１期に迫る。一方、福間さんが奪取すれば史上初の女流七冠を達成する。４勝した方が勝ちのシリーズで、現在１勝１敗のタイ。第３局は２０日、奈良市で行われる。（中島高幸）

「女流棋士」は女性に将棋を広めるために１９７４年に創設され、「棋士」とは別制度だ。現在八つのタイトル戦があり、白玲戦が最高棋戦に位置づけられる。主催の不動産会社・ヒューリックは１５００万円だった賞金を今期から４０００万円に増額。日本将棋連盟も女流棋界の活性化を狙い、今年６月、タイトル通算５期で永世称号「クイーン白玲」の資格を獲得すればプロ棋士になれる規定を棋士総会に提案し、賛成多数で承認された。

これまで、棋士になるには連盟の養成機関「奨励会」の三段リーグを勝ち抜くか、棋士編入試験を受けるかだったが、第三の道が開けたことになる。

８月２９日、東京都内で行われた第１局の前夜祭。西山さんは「白玲戦をさらに発展させてくださった。見合った将棋を目指して頑張る」、福間さんは「自分の力を尽くして完全燃焼できるよう頑張りたい」と抱負を述べた。翌３０日の第１局は西山さんが会心の勝利を挙げた。９月６日の第２局は福間さんが終始リードし、巻き返した。

いまだ女性の棋士が生まれていない将棋界で、２人はともに三段リーグを経験。福間さんが２０２２年に女性として初めて棋士編入試験に挑戦し、２４年に西山さんが続いた。いずれも突破はならなかったものの、２人をよく知る糸谷哲郎八段（３６）は「強い棋士にも勝っており、棋士として十分戦える実力はある」と言う。

白玲位は西山さんが３期、福間さんが１期保持しているが、女流タイトル戦では過去２０回対戦し、西山さんが９勝、福間さんが１１勝している。

いずれも序盤で飛車を左側に振る「振り飛車党」。西山さんは大阪府大阪狭山市出身で、力強い攻めと終盤力から「剛腕」と評される。福間さんはバランス型で、終盤の鋭い攻めから、出身地の島根県出雲市にちなみ「出雲のイナヅマ」の異名を取った。

同連盟専務理事の脇謙二九段は「福間さんは昨年１２月に第１子を出産後、負け知らず。西山さんは先週、女流王座戦への挑戦を決めたばかりで勢いがある。女流棋士の頂上決戦に期待してほしい」と話している。