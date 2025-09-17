日本政府観光局が１７日発表した８月の訪日外国人客数（推計値）は前年同月比１６・９％増の３４２万８０００人で、８月として過去最多を更新した。

航空便の増加や円安を背景に、中国からの訪日客がコロナ禍前の２０１９年８月以来、６年ぶりに１００万人を超えたことが影響した。２桁台の伸び率となったのは３か月ぶり。

国・地域別では、中国が３６・５％増の１０１万８６００人で最も多かった。韓国は８・０％増の６６万９００人、台湾が１０・０％増の６２万７００人と続いた。米国は１１・７％増の１９万４５００人だった。

香港は、現地のＳＮＳなどで「７月に日本で大地震が起こる」とのうわさが広がり、６月と７月は約３割減だったが、８月は８・３％減の２２万６１００人となり、減少幅は縮小した。

観光庁によると、中国からの訪日客の回復は、他国・地域に比べて遅れていたが、最近は２０〜４０歳代の若年層や家族連れを中心に需要が高まっているという。観光庁の村田茂樹長官は１７日の記者会見で「２０〜４０歳代をメインターゲットにリピーターや高所得者層の訪日や地方誘客を進めるため、戦略的なプロモーションを進める」と述べた。

１〜８月の累計の訪日客数は、前年同期比１８・２％増の２８３８万３６００人と、過去最多のペースで推移している。観光立国を掲げる政府は３０年に訪日客６０００万人、観光消費額１５兆円とする目標を掲げており、受け入れ体制のさらなる強化や地方への誘客を進めるとしている。