俳優の大鶴義丹さんが自身のインスタグラムを更新。ワンボックスカーで牽引してバイクを運搬する車両 "バイクトレーラー” のユーザー車検を行ったことを報告しました。

大鶴さんは、牽引用のトレーラーを連結したワンボックスカーの画像を投稿し、「バイクトレーラーの、軽自動車ユーザー車検、あっという間に終わった！」と、報告。続けて、「毎回、検査の方がいろいろ教えてくれて、感謝です。」と投稿し、車検の検査を行う方々へ、感謝の気持ちを綴りました。









大鶴さんは高校時代から林道に親しみエンデューロレースにも参加。現在は「SUZUKI GSX-R1100」や「SUZUKI GSX1100S KATANA -刀-」など大型バイクも所持し、レストアまでしてしまう大のバイク好きとしても知られています。かつてはこのワンボックスカーの車内にオフロードバイクを格納しつつ、バイクトレーラーで愛車の「KATANA -刀-」を牽引する写真を投稿していて、一度に2台のバイクを運ぶ猛者ぶりを垣間見せています。









【担当：芸能情報ステーション】