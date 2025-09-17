「ドジャース６−９フィリーズ」（１６日、ロサンゼルス）

ドジャースが悪夢の逆転負けで３連敗。救援陣が２戦連続で致命的な失点を喫してしまい、ロバーツ監督は「彼らは明らかに自信を失っている」と評した。

この日は大谷翔平投手が５回無安打無失点で降板。直後に２番手のロブレスキーが１死から３連打を浴び、ハーパーの２点二塁打、マーシュの逆転３ランで試合をひっくり返された。さらに３番手のエンリケスもソロを被弾し、一挙６失点。ロバーツ監督に大きなブーイングが浴びせられた。

さらに大谷の５０号などで２点差を追いついた九回には、トライネンが２死から二塁打と敬遠四球でピンチを広げ、勝ち越し３ランを被弾。今度は本拠地がシーンと静まりかえった。

フィリーズとの２試合で救援陣は８回１／３で１４失点を喫し「肝心な場面でいいボールを投げられていないし、時には慎重になりすぎている部分もある。だから私としては彼らの才能を信じているが、今は安定して結果を出すために必要な自信が足りていない」と指揮官は語った。

ロブレスキーは試合後、「最悪だった」と語った。「自分の仕事はアウトを取ること。それがノーヒッターかどうかに関係なく、常に目標は同じ。残念ながらきょうはうまくいかなかった」と語り、「ショウヘイはいつも通り投球でも打撃でも素晴らしかった」と語った。

その上で「でも人生ってどう逆境を乗り越えるかがすべてだと思う。そういう状況はこれまで何度も経験してきた。何をすべきかは分かっているし、最終的にもっと良くなることが大事だと思っている。自分にはその力があると信じている」と必死に前を向いた。