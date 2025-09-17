小泉氏が20日に出馬会見へ…林氏は18日午後、高市氏は19日に出馬会見予定　茂木氏はこども園視察「おじさんもがんばって」子どもたちからエール

自民党の総裁選挙の告示まであと5日となる中、小泉農林水産相が20日に出馬会見を行う方向であることが分かりました。

小泉氏は17日午後2時過ぎに首相官邸を訪れ、石破首相に出馬の意向を伝えました。

小泉農水相：

「しっかり地方のこと頼むね」というお話を（石破首相から）いただきました。

小泉氏は、19日に陣営の議員らと総決起大会を開き、20日に正式な出馬会見を行う方向で調整しています。

また林官房長官は18日午後、高市氏は19日、それぞれ出馬会見を開く予定です。

一方、既に出馬会見を終えた小林元経済安全保障担当相は、17日朝から国会内の議員事務所を回って支持を訴えているほか、茂木前幹事長は午後、東京都内でこども園を視察しました。

茂木前幹事長：

みんなが「日本っていい国だな」「日本で育ってよかったな」と思い、（みんなの）夢や目標をかなえられるように頑張ります。

子どもたち：

おじさんもがんばって！

茂木前幹事長：

はい、ありがとう。

総裁選出馬に向けた動きが活発化する中、自民党は17日、候補者が所見を発表する演説会を22日の告示日に行い、各地での演説会は24日の東京都内、26日の愛知・名古屋市内、そして10月2日の大阪市内と、全国3カ所で行うことなどを決めています。