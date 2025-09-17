舟山久美子（くみっきー）「細すぎて驚いた」7年前のウェディングショット公開 結婚記念日に感謝つづる
【モデルプレス＝2025/09/17】モデルでタレントのくみっきーこと舟山久美子が9月16日、自身のInstagramを更新。7年前のウェディングショットを公開した。
【写真】くみっきー「細すぎて驚いた」7年前のドレス姿
くみっきーは「今日で、6回目の結婚記念日」と書き出し「『夫婦って、同じ方向を向くことだよ』そんな言葉を先輩ご夫妻から教わって、出会って7年、今その意味を少しずつ実感しています」と投稿。「結婚して本当によかった。16歳から仕事を始めて、ずっと周りの目を気にして、自信が持てなかった私に、『何者にならなくてもいい』って、そう思わせ続けてくれる存在」と夫について明かし「歳を重ねるたびに、“ありのままでいられる人”って限られてくるけど、そんな心地いい関係を持てることが、人生でいちばんの宝物です」とつづっている。
またくみっきーは、7年前のウェディングショットなども夫顔出しで公開。ウェディングドレス姿のくみっきーはほっそりした二の腕やウエストを披露しており「#ダイエットしよっと笑 #動画のわたしが細すぎて驚いた」とハッシュタグで記している。
この投稿には「おめでとうございます！」「憧れの夫婦」「おふざけ写真も素敵」「くみっきー本当綺麗」といった声が寄せられている。
くみっきーは2019年に一般男性との結婚を発表。2021年9月に第1子長男を出産、2024年10月に第2子長女を出産している。（modelpress編集部）
