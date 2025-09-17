飯島直子、朝食の献立披露「親近感湧くメニュー」「リアルで好感が持てる」と反響
【モデルプレス＝2025/09/17】女優の飯島直子が17日、自身のInstagramを更新。朝食メニューの写真とともに近況報告を公開し、反響が寄せられている。
【写真】飯島直子「親近感湧く」と話題の和朝食
飯島は「今朝は、ママの炊き込みご飯 味噌汁（ファミリーマート） 和風ポテトサラダ（ローソン） ロールキャベツ（ローソン） 大根漬物（江戸から持参） 鶏肉（江戸から持参、塩麹に漬けてきました）」とユーモアを交えながら朝食メニューを詳細に紹介。「コンビニエンス、たすかる 本当にありがとう」と感謝の気持ちを表し、“ママ”と呼ぶ「幼なじみバレエ先生」が作った炊き込みご飯とコンビニの惣菜などを組み合わせたバランスの良い朝食を披露している。
この投稿に、ファンからは「親近感湧くメニュー」「栄養満点」「リアルで好感が持てる」「美味しそう」「健康的」「参考になります」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】飯島直子「親近感湧く」と話題の和朝食
◆飯島直子、手作り＆コンビニを組み合わせた朝食紹介
飯島は「今朝は、ママの炊き込みご飯 味噌汁（ファミリーマート） 和風ポテトサラダ（ローソン） ロールキャベツ（ローソン） 大根漬物（江戸から持参） 鶏肉（江戸から持参、塩麹に漬けてきました）」とユーモアを交えながら朝食メニューを詳細に紹介。「コンビニエンス、たすかる 本当にありがとう」と感謝の気持ちを表し、“ママ”と呼ぶ「幼なじみバレエ先生」が作った炊き込みご飯とコンビニの惣菜などを組み合わせたバランスの良い朝食を披露している。
この投稿に、ファンからは「親近感湧くメニュー」「栄養満点」「リアルで好感が持てる」「美味しそう」「健康的」「参考になります」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】