エルフ荒川、ゼブラ柄ミニスカで美脚披露「青春思い出す」「今やレアな尻尾」と反響
【モデルプレス＝2025/09/17】お笑いコンビ・エルフの荒川が17日、自身のInstagramを更新。美しい脚を強調した姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】エルフ荒川、平成ファッションで美脚披露
荒川は「イワクラさんが撮ってくださった私が青春中すぎて爆」と後ろ姿を公開。ピンクのアームウォーマーをつけ、グリーンのトップスとゼブラ柄のミニスカート、尻尾のストラップを合わせた平成ファッションを彷彿とさせるスタイリングで、美しい脚のラインを披露している。
この投稿に、ファンからは「可愛い」「平成全開で懐かしい」「今やレアな尻尾」「青春思い出す」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
