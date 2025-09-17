藤井直樹、愛犬との幼少期ショット公開「可愛いが溢れてる」「貴重なお写真」と反響
【モデルプレス＝2025/09/17】藤井直樹が17日、自身のX（旧Twitter）を更新。幼少期の写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】藤井直樹、可愛すぎる幼少期ショット
18日に誕生日を迎える藤井は「9月18日（木）19：00ごろ〜インスタライブやるよーみんなで爆語りしよーね！」と、ファンに向けた配信の開催を告知。また、「写真は幼少期の自分と眠いであろうにイヤイヤ撮影に付き合ってくれたクッキーちゃんです」とつづり、愛犬との幼少期の写真を公開した。
https://twitter.com/modelpress/status/1968147885239030073
この投稿に、ファンからは「可愛いが溢れてる」「貴重なお写真ありがとう」「幼い頃からイケメン」「クッキーちゃんも可愛い」「最高の2ショット」「インスタライブ楽しみ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
