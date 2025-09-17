新車183万円！ スズキ新「“軽”商用バン」登場！ パワフルな「ターボ」搭載＆「超タフ」に仕上げた“斬新デザイン”採用！ クールな「ブラックパーツ」も魅力の「新エブリイ Jリミテッド」がスゴイ！
新車183万円！ スズキ新「“軽”商用バン」登場！
スズキの軽商用車「エブリイ」は、取り回しの良さと広々としたリアスペースを特徴とし、商用はもちろんレジャーシーンでも活躍している人気モデルです。
そんなエブリイに2025年8月20日、よりレジャーに特化したモデルとして「Jリミテッド」が追加されました。
【画像】超カッコイイ！ これがスズキ新「“軽”商用バン」です！（47枚）
エブリイが1982年から販売されている、スズキの誇るロングセラーの軽商用車。
現在は2015年にデビューした6代目を展開しており、商用だけでなく乗用車としても広く愛されています。
現行の6代目のボディサイズは、全長3395mm×全幅1475mm×全高1800-1910mmとコンパクトながらも、広い荷室を確保。
さらにバックドア開口部を広く取り、荷室床面地上高を低くするなど、使い勝手の良さも向上させました。
搭載するパワーユニットはR06A型の660ccエンジンで、NAとターボ仕様の2タイプをラインナップ。
トランスミッションは5速MT、5速AMT、4速AT、CVTから選択でき、NAモデルでもキビキビとした小気味よい走りを実現します。
そんなエブリイに今回追加されたJリミテッドは、「JOINターボ」グレードをベースとする特別仕様車です。
JOINターボはその名のとおりターボエンジンを搭載したモデルで、「後席両側ワンアクションパワースライドドア」と「フルオートエアコン」も備える豪華な上位グレード。
これをベースにJリミテッドでは、趣味やレジャーシーンに適したエクステリアを組み合わせています。
まず車体サイドには、雄大な山々を想起させる専用のデカールを装着。ホイールキャップはガンメタリックに塗装し、さらにバンパーやBピラー、Cピラーもブラックに変更することで、これまでにない「タフさ」や「力強さ」を演出するデザインになりました。
その他にも「LEDヘッドランプ」はブラック塗装の専用品を採用。各ドアハンドル、ドアミラーもブラック仕様で、ベースモデルとはひと味違う魅力的な一台に仕上がっています。
この新たなエブリイ Jリミテッドの車両価格（消費税込）は、2WDモデルが183万5900円で、4WDモデルが198万9900円。ちなみにトランスミッションはCVTのみとなります。
このようにエブリイ Jリミテッドは、アウトドアやレジャーシーンに似合うカスタムが施された特別なエブリイです。
ビジネスシーンからレジャーまで様々な場面で活躍するとともに、オーナーの個性を発揮する魅力的な選択肢となるでしょう。