スポーツマンシップを通じて環境問題を考える東京・品川区の少年サッカーイベント「エコカップサッカー３年生大会」の決勝トーナメントが１５日、しながわ中央公園多目的広場で行われ、優勝チームにペットボトルのキャップから作られた優勝トロフィーが贈呈された。閉会式で森澤恭子区長は「これを機会に環境への意識を持ってもらえれば」と子どもたちに呼びかけた。

このイベントは品川区商店街連合会主催で、２００５年にスタート。２０周年の今年は記念大会として、より持続可能で未来につながる社会づくりを目指し、回収率が低いペットボトルキャップのアップサイクルの取り組み「ＣＡＰ ｔｏ ＣＵＰプロジェクト」を新設。大会への参加要件をリサイクル率約２０％のペットボトルのキャップ持参として回収、優勝トロフィーなどに活用するという画期的な試みのなかで開催された。

イベントを主管し、今年設立５０周年を迎えた品川区サッカー連盟の渡辺裕一副会長（品川区議会議長）は「予選を通じて約７０００個のキャップが集まり、優勝トロフィーなどになって、この日お披露目することができた。東京都でも初めてではないか。品川区でこんなことをやっているよ、ということが示せたのでは」と説明。予選を勝ち抜いた４チーム、約６０人が決勝トーナメントに参加し、ＰＫ戦を制して優勝したＦＣ．ＵＮＩＴＥＤ大崎に、特製の優勝トロフィーが手渡された。

「未来を担う子どもたちの健やかな成長を応援しようと始まったこのイベントの、もう１つ大切なテーマが環境。エコカップの名前の通り、使い捨てを減らし、資源や環境を大切にする取り組みもこの大会の柱の１つ」と品川区商店街連合会の亀井哲郎会長。「この大会を通じ、仲間を思いやる心と地球を守る意識を育んでほしい」と子どもたちにメッセージを送った。

資源循環体験として、会場では品川区清掃事務所による「スケルトン車へのゴミ積み込み体験」も実施。ちょうど１１日の大雨で区内各所が浸水被害などに見舞われ、水害ごみが大量に出る事態となったが、品川区ではいち早く事業系のごみも含めた一斉回収を開始。「災害対応でできることは何でもしようということで取り組みましたので」と品川区都市環境部・篠田英夫参事。陣頭指揮にあたった森澤区長も「職員たちの防災意識が高いので」と説明、イベントに参加した清掃担当者らを直接ねぎらった。