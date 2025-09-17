43歳2児の母・キンタロー。が明かす“本当に苦手なこと”「このクセはいかんなと……」
世界中で記録的大ヒットの『リロ＆スティッチ』のディズニーが贈る最新実写映画、『シャッフル・フライデー』が現在公開中です。
ある日突然家族4人＆3世代の身体が入れ替わってしまう物語で、シャッフルして初めて気づく互いのきずななど観た人それぞれの感涙ポイントにも注目の一作。
その『シャッフル・フライデー』ジャパンプレミアに、本作を応援する特別ゲストとしてお笑い芸人のキンタロー。さん（43歳）が出席。自身も40代で2児の母として、同世代であこがれのリンジー・ローハン演じる母アンナに共感しまくりだったとか。ご本人にお話を聞きました。
◆全部のキャラクターに「共感しかなかった」
――実は本作『シャッフル・フライデー』は、2003年全米公開の『フォーチュン・クッキー』の続編なのですが、前作はご存じでしたか？
キンタロー。：もちろんです！ わたしはドンピシャ世代なんです。前作当時のリンジー・ローハンはティーンエイジャーの大スターで、友だちとの会話でもリンジーの名前がよく出てくるくらい、パリス・ヒルトンやブリトニー・スピアーズに並ぶスーパースター。今日のハリウッドセレブ風の衣装も、リンジーを意識したものになっています（笑）。
――映画をご覧になっていかがでしたか？
キンタロー。：めっちゃ面白くて心の底から笑いましたし、涙を流して共感するシーンも多かったです。女性の監督で主要キャスト4人とも女性なので、全部のキャラクターに共感しかなくて。かつては破天荒だったリンジー演じる娘のアンナが今や子育てに奮闘する母になっているので、母親として共感しましたし、おばあちゃんになったテス（ジェイミー・リー・カーティス）は身体が重いとか、その親子関係にも共感しっぱなしでした。
――コメディとして単に面白いことだけじゃなく、三世代が直面するリアルな悩みもしっかり描かれていましたよね。
キンタロー。：そうなんですよ。もちろん、入れ替わったことによるカオスなドタバタも面白いのですが、わたしたちが生きていく中での“あるある”も多くて。誰とも共有しきれていない自分の深い部分のモヤモヤが、映画の中に女性のあるあるとして出てくるから、「あ！ やっぱりみんなもそうなんだ！」って安心したり、すっきりもするじゃないですか。
◆素敵すぎて「やめて！ 出さないで」と
――彼女たちを取り巻く（理解ある）男性陣についてはいかがでしたか？
キンタロー。：アンナと恋に落ちるイケメンのエリック（マニー・ジャシント）は、女性のとんでもない理想をすべてつめこんだような男だと思いました。素敵すぎるので「やめて！ 出さないで！」と思った（笑）。もう完璧すぎて、愛が深すぎて、こんな人を見せつけられたら理想が高くなるんだよって、思わず旦那を思い浮かべてしまいました（笑）。
――女性監督（ニーシャ・ガナトラ）ならではの視点で、女性の理想が投影されているのかもしれませんね。
キンタロー。：彼はまっすぐな愛で人の気持ちを溶かしていくんですよ。女性陣はシャッフルすることで相手の気持ちにようやく気づくのですが、エリックに関しては、そのままの素直な気持ちで、周りの人たちをの気持ちを変えていくほどの深い愛。「こんな人いない！」って、理想の男性すぎて、そこだけは共感しませんでした（笑）。
◆母親になって初めて気が付いたこと
――キンタロー。さんご自身もこれまでの人生で相手の立場になって初めて気づいたようなことはありましたか？
キンタロー。：ありますね。日常の中で娘に発言している自分を一歩引いて見たときに、「これは昔お母さんが私に言っていたことだ」と気づくんです。当時は口うるさいなと思っていたけど、今は自分がついつい娘に言ってしまうんですよ。娘を思って言ってくれていたということが、当時はわからなかった。うるさくて、がんじがらめで、なんでこんなに縛りつけるんだと思っていました。
