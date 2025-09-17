100円ショップのDAISO（ダイソー）※beeboys - stock.adobe.com
　掃除道具の定番・粘着クリーナー、通称“コロコロ”。コロコロは、カーペットの掃除だけでなく服についたホコリやごみを取る時にも活躍してくれますよね。スペアを切らさないようにしている――と、いう人も多いのではないでしょうか？

　猫と暮らす筆者の場合、1日に何度もコロコロを使うため100円ショップに行けば必ずスペアを購入しています。

　そこで偶然見つけたのが、水洗いで繰り返し使えるダイソー「粘着ゲルクリーナー」。スペアがいらないだなんて、斬新っ！ 気になる使用感や粘着力をチェックしていきます。

◆剝がさない＆スペアがいらないコロコロ

　ダイソーの掃除用品売り場で見つけた「粘着ゲルクリーナー」。

　一般的な粘着クリーナーは粘着部分がテープですが、「粘着ゲルクリーナー」はゲル！ 使用後にペリペリと剥がす必要がなく、水洗いで繰り返し使えるそう。

「粘着ゲルクリーナー」220円／税込
材質：ポリプロピレン、ゴム
商品サイズ：11.5cm×18cm×6.5cm

◆まずは、「粘着ゲルクリーナー」の全体像をチェック

　柄の長さは約11cm（※）、手で握った時にちょうどおさまるショートタイプ。ローラー部分は横・約10cm（※）、直径約4.5cm（※）で75周巻きの粘着ローラー未使用時の直径とほぼ同じボリューム感。
※独自に計測

　とはいえ、筆者が使っている一般的な粘着クリーナーと並べるとだいぶコンパクトな印象です。

◆気になる蛍光のゲル部分、その吸着力やいかに

　次は、ゲル部分。鮮やかな蛍光イエローがパッと目を引きます。

　収納ケースから取り出してみると表面がフィルムで覆われていますが、これは剥がして捨ててしまってOK。

　ゲル部分に触れてみると、プニッとした弾力感があってしっとり・もっちりしています。ベトベトというよりは、ピトッとしていてテープとはまったくの別物です。試しに商品のタグをくっ付けてみたところ、見事な吸着力！ 逆さにしても、振っても落ちません。

　これならゴミがたくさん取れそう。

◆洗うと粘着力が回復！

　ここからは、「粘着ゲルクリーナー」で愛猫お気に入りの敷き物をコロコロしていきます。
※ 絹や皮革、繊細な素材、繊維の抜けやすい材質のものには使用しないこと。

　ローラーの動きは、文句なしにスムーズ。コンパクトサイズだから、小回りがききます。

　ゲルはテープと比べて粘着力がやや弱いと思っていたけれど、とんでもない！

　猫の抜け毛や爪とぎのかす、ほこり、小さなゴミが気持ちいいくらい取れます。

　90cm×35cmサイズの敷き物全体＋周囲をコロコロしたところで、ゲル表面にはほぼすき間がないくらいゴミがびっしり。

　蛍光イエローのゲルなので、取れたゴミを確認しやすいです。使いやすさとゴミの取れ具合は、合格でしょう！

◆本当に洗うだけでゴミは取れるの？

　それともうひとつの大事なチェックポイント……“洗う”ですが、比較的大きめのゴミは流水でサーッと落ちます。

　一方で、猫の毛のような柔らかくて細いものはなかなか取れないので、手でゲルの表面を優しくこするとスッキリ。

　ただ、水洗いした後は完全に乾燥させる必要があるんですよね。水気を払うように本体を振ると、心なしか少し早く乾く気がしますが、広範囲を一気にコロコロしたい時や、ゴミがたくさんついていそうなところの連続した掃除には一般的な粘着クリーナーのほうが使いやすいと感じました。

◆一番の不安ポイント、水洗い後の粘着力は…？

　続いて、気になる水洗い後の粘着力です。

　ゲルは水洗いで粘着力が回復する素材とは聞いていたけれど、想像以上にピトピトしています。むしろ新品の時よりも、洗って乾かした後のほうがくっ付くくらい！ これまでに15回は洗っていますが、まだまだイケそう。