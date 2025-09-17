初めて連ドラで、ラストシーンを書き終えたくないと思った。『愛の、がっこう。』脚本・井上由美子インタビュー
木村文乃主演ドラマ『愛の、がっこう。』（フジテレビ系）が、毎週木曜日よる10時から放送されている。木村演じる高校教師・小川愛実が、逡巡しながら孤独なホスト・カヲル（ラウール／Snow Man）と禁断の恋にひた走る……。
脚本は『昼顔〜平日午後3時の恋人たち〜』（フジテレビ系、2014年）などの名作ドラマを手がけてきた井上由美子が担当。同作他、多くのヒット作で演出を担当してきた西谷弘監督とのタッグで、令和の純愛ストーリーを紡ぐ。
9月18日の最終回放送を前に、脚本家・井上由美子さんにインタビューを行った。SNSで大反響だった場面での工夫や俳優の新たな側面を引き出す脚本術などを聞いた。
◆人間を相手にする職業の中で、真逆といえるキャラクター設定
――井上さんが、本作『愛の、がっこう。』の脚本を担当することになった経緯から教えてください。
井上由美子（以下、井上）：5、6年前から大人のラブストーリーを書きたいと思っていました。なかなか実現しないなか、『白い巨塔』（フジテレビ系、2003年）や『昼顔〜平日午後3時の恋人たち〜』などでご一緒してきた西谷弘監督から久々にラブストーリーをやらないかとお声がけいただいて、「やります！」と即答（笑）。いくつか企画が流れたんですが、リベンジの願いを込めて、この物語を提案したのが1年ちょっと前のことです。
真面目だけど恋が苦手な高校教師と、恋のプロだけど文字が書けないホストが出会う話はどうか、と話したら、西谷監督が興味を持ってくださって。栗原（彩乃）プロデューサーにも、「どこかの片隅にいそうな二人の物語にしたい」と話したら共感してくれて本作の企画がスタートしました。
――本作ホームページ上のイントロダクションには「現代にアップデートした新たな純愛ドラマ」と説明があります。井上さんは「時代の空気感」を大切にしてきたと過去のインタビューで語っていますが、この令和の時代に純愛を紡ぐのが高校教師とホストという設定が興味深いものです。
井上：今は恋愛に限らず、ボーダーレスな価値観が前提です。でも、それは表向きで、実は格差や偏見が大きくなってますよね。「人間を相手にする職業」の中で最も真逆といえる教師とホストが出会い、壁を乗り越える姿を通して、恋の底力を描きたいと思いました。主人公・小川愛実が勤務する高校をミッション系の女学院に設定したのも聖俗の対比を強調するためです。
ただ、禁断の恋でも、すぐに燃え上がり欲望にまかせて突っ走るのは、出会いの機会が減った令和には届きにくい気がして。気づいたら、いつのまにか愛しくなっているような恋にしたかったです。「ボーボー！」と辺りを焼き尽くす大火事ではなく（笑）、ジワッとあたたまる小さな炎のような純愛ですね。
◆西谷弘監督の演出が光る屋上場面で「二人の関係が見えた」
――第6話の海辺の場面で木村文乃さん演じる愛実がラウールさん演じるカヲルに句読点の意味を教えます。さりげない場面で『愛の、がっこう。』というタイトルの意味合いが描かれますが、漢字の「愛」とひらがなの「がっこう」と句読点で組みわせた意図を教えてください。
井上：最初から仮タイトルで『愛のがっこう』とつけていました。句読点はなしで。でもそれだとちょっと古い気がして。愛をひらがなにしてみたり、逆に学校を漢字に変換したり、変化が出せないかなと色々書いてみました。
その中で一番ピッタリきたのが『愛の、がっこう。』。句点も読点も文章の主役ではないけど、ささやかな存在に意味をもたせるのは、物語に合うなと。
――そんな二人が課外授業を行う屋上はささやかな関係性を象徴する場所です。各話に印象的な場面も多く、特に第1話の夕景で目を引くのが、ローアングルの画面で風になびくカヲルの前髪です。この場面のラウールさんはどうしてこんなに美しいのか。卒倒するかと思いました。撮影現場でアングルを選択する演出によるものか、それとも井上さんが「風になびく前髪」などとト書きに書いたのか……。
