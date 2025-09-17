大の里が横綱として初めて両国国技館の土俵に登場した大相撲秋場所。初日で155日連続の満員御礼となる盛況ぶり。そんな土俵を見ようと初日にはデヴィ夫人が向正面の東花道近くで赤色のスーツで観戦し、2日目には東花道の最前列で高須クリニックの高須克弥院長が姿を見せた。その後方では元V6の三宅健の姿があるなど、土俵周りで声援を送る著名人が話題になり、本場所の盛り上がりに花を添えている。

【写真】秋場所に姿を見せた「溜席の着物美人」。薄手の着物を身にまとう。名古屋場所でのピンクのワンピース姿も

秋場所にもかかわらず、館内は半袖姿の観客が大半で、マス席や溜席でも本来は応援に使うはずの四股名が書かれたうちわや扇子であおぐ人の姿が目立つ。会場入り口でうちわを配る7月の名古屋場所ではお馴染みの様子だが、1月、5月、9月に開催される国技館の本場所ではあまり見られない光景だ。

東京では9月に入っても気温35度以上の猛暑日が続き、過去最多の記録を更新。初日となった9月14日の東京都心の最高気温は32.1度を記録している。相撲担当記者が言う。

「年6回ある本場所のなかで、着物での来場者が一番少ないのは9月の秋場所じゃないでしょうか。大阪、名古屋、福岡での年1回の地方場所では、親方や力士が贔屓にしているクラブのママやホステスさんが着物姿で観戦することも多いが、国技館ではあまり見ない。お正月気分の1月場所はまだ着物姿も見かけますが、残暑が厳しい秋場所では着物を避ける傾向があります」

「季節の移ろいを感じられるのが着物」

そんな秋場所の初日と2日目に着物姿で登場したのが、11月の九州場所では控え行司のすぐ隣の溜席に15日間通い続けて「溜席の着物美人」としてネットニュースに取り上げられたこともある女性。

初日はシルバーの着物で西花道の最前列に座り、2日目は向正面の溜席5列目あたりにクリームと淡いピンクを組み合わせた着物にシルバーの帯という装いで観戦していた。2日目の打ち出し後、本人に話を聞いた。

「国技館での観戦は着物でと決めていますが、さすがに今場所は参りました。昨年も暑かったと記憶していますが、今年の暑さは異常ですね。もちろん館内はクーラーが効いていますが、それでも汗が止まらないんです。満員館内の熱気に加え、上からのスポットライトが当たりますからね。

さすがに7月の名古屋場所は洋服で観戦することも多いですが、今年の秋場所は名古屋に負けないぐらい暑いかもしれません。通常、秋場所は単衣（ひとえ）の着物なんですが今回の初日と2日目は夏用の絽（ろ）の着物で観戦させてもらいました。それなのに汗が止まりませんでした。

季節の移ろいを身近に感じながら、さまざまなシーンや気候に合わせて自由に対応できるのが着物のいいところですが、それでも今年の暑さには驚かされます。後半戦でも夏用の絽や紗（しゃ）の着物で観戦することになるかもしれないですね。こんなことは初めてです」

4年ぶりに東西の横綱が並び立った名古屋場所は、先輩横綱の豊昇龍が途中休場し、もうひとりの大の里も優勝争いから脱落した。暑い名古屋場所は調整が難しく平幕優勝が最も多い場所とされる。秋場所は両横綱が揃って白星を重ねているが、この暑さが土俵にも影響することがあるのだろうか。