¡Ú¿ÈÄ¹145cm¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥¹¥¿¡¼¡Û¡ô¥Ð¥Ð¥Ð¥Ð¥ó¥Ó¡¦´ß¤ß¤æ¡ÖÇò¹õ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥Ú¡¼¥¸¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡×¤«¤é¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼Ì¿¿½¸½ÅÈÇ¡×¤Þ¤Ç¤ÎÀ®¸ùÊª¸ì
¡¡SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô400ËüÄ¶¤¨¤ò¸Ø¤ë¡¢·ëÀ®5Ç¯¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö#¥Ð¥Ð¥Ð¥Ð¥ó¥Ó¡×¡£5¿ÍÁÈ¤ÎÀÖ¿§Ã´Åö¤¬¡¢¿ÈÄ¹145cm¤È¾®ÊÁ¤Ê¤¬¤é°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä´ß¤ß¤æ¤À¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥°¥é¥Ó¥¢³Æ»ï¤Ç¤âÂçË½¤ì¤¹¤ë¿Íµ¤¼Ô¤Ë¤â¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¡É²¼ÀÑ¤ß»þÂå¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¿·ÁÏ´©¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥à¥Ã¥¯¡ÖPARADE¡Ê¥Ñ¥ì¡¼¥É¡Ë¡×¤Ç¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¥¹¥Ñ¥²¥Æ¥£¤äÎýÆý¤¤¤Á¤´¤ò¤Û¤ª¤Ð¤ëÉÔ»×µÄ¤Ê»£±Æ¤ò¤·¤¿Ä¾¸å¤Ë¡¢´ß¤ß¤æ¤¬¼«¿È¤Î¿©À¸³è¤È¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ÎÎ¢Â¦¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥½¥Õ¥¡¤Ç¤¦¤ÄÉú¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Á¥é¥ê¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö#¥Ð¥Ð¥Ð¥Ð¥ó¥Ó¡×´ß¤ß¤æ¤Î»£¤ê²¼¤í¤·¥·¥ç¥Ã¥È
¨¡¨¡º£Æü¤Ï¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¤Ê¶õ´Ö¤Ç»£±Æ¤ò¹Ô¤Ê¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´ß¤ß¤æ¤µ¤ó¡¢»£±ÆÃæ¤º¤Ã¤È³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡¡¤Ï¤¤¡ª¡¡»ä¤ÏÉáÃÊ¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦#¥Ð¥Ð¥Ð¥Ð¥ó¥Ó¤ÎÀÖ¿§¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Æü¤Ï²«¿§¤Ê¤ÉÉáÃÊ¤¢¤Þ¤ê¿È¤Ë¤Ä¤±¤Ê¤¤¿§¤Î°áÁõ¤¬Â¿¤¯¤Æ¡£¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¤Ê¶õ´Ö¤Ç¤Î»£±Æ¤â»ä¤Ï¤¢¤Þ¤ê·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¿·Á¯¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°¤È¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¤ÈÎýÆý¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤¤¤Á¤´¤ò¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¤ò¼ê¤Å¤«¤ß¤Ç¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡ª
¨¡¨¡¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¤Î»®¤òÂÎ¤Ë¾è¤»¤ë¤Ê¤É¡¢Á°±ÒÅª¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¤â¤³¤ó¤Ê»£±Æ¤Ï½é¤á¤Æ¡ª¡¡¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¤¬ÂÎ¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡¢¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Þ¤ë¤Ç¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤Î¤è¤¦¤Ê¼Ì¿¿¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢»ä¤âÁá¤¯»ïÌÌ¤Ç¸«¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¤ÎÌ£¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡¡¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¤ò¤«¤±²á¤®¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£¡Ö»ä¤â¤ª¤¤¤·¤¤¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¤òºî¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¡Á¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ÉáÃÊ¤«¤éÎÁÍý¤Ï¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡¤¿¤Þ¤Ë¤¹¤ëÄøÅÙ¤Ç¤¹¡£¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¤Ï1²ó¤À¤±ºî¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥È¥Þ¥È´Ì¤ò»È¤Ã¤Æ¥½¡¼¥¹¤òºî¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¤Ê¤«¤Ê¤«ËÜ³ÊÅª¤Ç¤¹¤Í¡ª¡¡¾å¼ê¤Ë¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡¡¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤Ç¤â¤·¤Ð¤é¤¯ºî¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤Þ¤¿Ä©Àï¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¤¬¡Ö¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¾Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¤Û¤¦¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£ÅÙºî¤ë¤È¤¤Ï¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë¾Ç¤¬¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡º£²ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¡¢ÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤ÉôÊ¬¤òµó¤²¤ë¤È¤·¤¿¤é¡©
¡¡¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ë¿©¤Ù¤ë»ä¤ÎÉ½¾ð¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¤è¤¯¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ë¿©¤Ù¤ë¤è¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Í§Ã£¤È¤´ÈÓ¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢»ä¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ë¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ç¤ß¤ó¤Ê¾¡¼ê¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤â¡Ö´ß¤ß¤æ¤¬Èà½÷¤À¤Ã¤¿¤éÀäÂÐ¤Ë¹¬¤»¤À¤í¤¦¤Ê¡Á¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ºÇ¹â¤ÎË«¤á¸ÀÍÕ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª
¡¡¤Ç¤â¡¢¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤·¤«¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤½¤ì°Ê³°¤Ç¤ÏÀäÂÐ¤Ë¸À¤ï¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢²¿¤ò¿©¤Ù¤¿¤È¤¤Ë°ìÈÖ¤¤¤¤É½¾ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡¥Ó¡¼¥ë¤È¥é¡¼¥á¥ó¡ª¡¡¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼¡¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Î»£±Æ¤â¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¹â¤Ë¤¤¤¤É½¾ð¤ò¤·¤Æ¤ß¤»¤Þ¤¹¡ª
¨¡¨¡¥Ó¡¼¥ë¤È¥é¡¼¥á¥ó¤ÏÉáÃÊ¤«¤é¤è¤¯¹Ô¤«¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤ª»Å»ö¤ò´èÄ¥¤Ã¤¿Æü¤Î¤´Ë«Èþ¤È¤·¤Æ¹Ô¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦Æü¤Ï¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç°û¤ó¤Ç¿©¤Ù¤Þ¤¹¡£ÉáÄÌ¤Ë1¿Í¤Ç¥Ï¥·¥´¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤è¡£¤Þ¤º1¸®ÌÜ¤Ç¥é¡¼¥á¥ó¤È¥®¥ç¡¼¥¶¤È¥Ó¡¼¥ë¡£¤½¤ì¤Ç¤Þ¤À¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¤¤ÏÂç½°µï¼ò²°¤Ë1¿Í¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¡¢Îä¤ä¤·¥È¥Þ¥È¡¢¥Û¥¿¥ë¥¤¥«¤Î²ÄÒ¤±¡¢¤¦¤º¤é¤ÎÍñ¤È¤«¡Ä¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡´ß¤ß¤æ¤µ¤ó¤Ï¾®ÊÁ¤Ê¤Î¤Ç¾®¿©¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¿©¤ËìÅÍß¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤Ï¤¤¡£¤¢¤È¡¢¿åÃå¤Î¤ª»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¸«±É¤¨¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÁýÎÌ¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤âºÇ¶á¤µ¤¹¤¬¤Ë¿©¤Ù²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤«¤é¤â¡Ö¤Ê¤ó¤«ºÇ¶á¤à¤Ã¤Á¤ê¤·¤Æ¤¤¿¡©¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Öº£¤¯¤é¤¤¤Î¤Û¤¦¤¬¹¥¤¤À¤è¡×¤È³§¤µ¤ó¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤â¤Î¤Î¡¢²Ì¤¿¤·¤Æº£²ó¤Ï¤É¤ó¤Ê´¶ÁÛ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¿´ÇÛ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Í¥¤·¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Ö¤¤¤«¤ËÁ°²ó¤È°ã¤¦¼«Ê¬¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤«¡×
¨¡¨¡º£Æü¤ÏÏÂ¤ä¤«¤Ç³Ú¤·¤¤»£±Æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤È¤â¤È¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¤ª»Å»ö¤ò»Ï¤á¤¿Åö½é¤Ï¶ìÏ«¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚÊý¤¬»¨»ï¤Ç³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö»ä¤â¤¤¤Ä¤«¥½¥í¤ÇÉ½»æ¤ò¾þ¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö»æ¤Î¼Ì¿¿½¸¤òÈ¯Çä¤·¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ·ÝÇ½³¦¤Ç°ìÈÖºÇ½é¤Ë¤Ç¤¤¿ÌÜÉ¸¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿åÃå¤Î¤ª»Å»ö¤ò»Ï¤á¤ëÁ°¤Ë¤Þ¤º»öÌ³½ê¤Ç¥Æ¥¹¥È»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤±¤É»ä¡¢¤½¤³¤Ç²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡£´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤È¤«¤âÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á´Á³¥À¥á¤Ç¡£¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¥À¥á½Ð¤·¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¡Ö¤³¤Î¤ª»Å»ö¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÍî¤Á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤â»ä¤Ï145cm¤È¤¤¤¦¿ÈÄ¹¤¬¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ç¡¢Â¾¤ÎÃ¯¤«¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò¿¿»÷¤Æ¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤Ï¼Ì¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éºÇ½é¤ÏÆñ¤·¤¤¤ª»Å»ö¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Î¤Û¤¦¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡ºÇ½é¤Ë»ïÌÌ¤ËºÜ¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡»ä¤Î½é¤á¤Æ¤Î¿åÃå¤Î¤ª»Å»ö¤Ï¡¢»¨»ï¤ÎÇò¹õ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤Ã¤Æ¼Â¤ÏÇò¹õ¥Ú¡¼¥¸¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤³¤«¤é¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤ò»Ï¤á¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¥«¥é¡¼¥Ú¡¼¥¸¤ËºÜ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡£¤ä¤¬¤Æ¥½¥í¤Ç¤ÎÉ½»æ¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤â³ð¤¤¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¤â½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤µ¤é¤Ë½ÅÈÇ¤â¡ª¡¡¥¼¥í¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤Ï±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Î»Ù¤¨¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»ä¤Ï°ìÀ¸Çò¹õ¥Ú¡¼¥¸¤Î¤Þ¤Þ¡¢¿§¤Î¤Ê¤¤À¤³¦¤Ë¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¥Õ¥¡¥ó¤Î±þ±ç¤¬´ß¤ß¤æ¤µ¤ó¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¡£
¡¡¤Ï¤¤¡£¿·¤·¤¤¤ª»Å»ö¤¬·è¤Þ¤ë¤¿¤Ó¤Ë³§¤µ¤ó´î¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤Î¾Ð´é¤¬»ä¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡ª¡¡¤³¤ì¤«¤é¤â¤É¤ó¤É¤ó¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤ÆËè²ó»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡º£¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤ò¸«¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤ò°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÇÞÂÎ¤Ç·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤«¤ËÁ°²ó¤È°ã¤¦¼«Ê¬¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤«¡×¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¤ÎÅí·î¤Ê¤·¤³¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤Î»ïÌÌ¤ò¸«¤ÆÊÙ¶¯¤â·ç¤«¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¤³¤ì¤«¤é¤â¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¤ª»Å»ö¤ÏÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡Â³¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£º£¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¤Î½Å¡¹ÈÇ¡£¤½¤·¤Æ¤¤¤Ä¤«¥»¥«¥ó¥É¼Ì¿¿½¸¤â½Ð¤»¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»¨»ï¤ÎÉ½»æ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¾þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¨¡¨¡°ìÊý¡¢#¥Ð¥Ð¥Ð¥Ð¥ó¥Ó¤Ç¤Î¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤Ï6Ç¯ÌÜ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿åÃå¤Î¤ª»Å»ö¤äÉñÂæ¡¢Ï¯ÆÉ·à¤Ê¤É¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¤ª»Å»ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¼ç¼´¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Î¥½¥í¤Î¤ª»Å»ö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤¬¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤·¡¢#¥Ð¥Ð¥Ð¥Ð¥ó¥Ó¤Ï»ä¤Î°ìÈÖ¤Îµï¾ì½ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤Î²Æ¤ÏÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤â¤¢¤ê¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥Õ¥§¥¹¤Ø¤Î½Ð±é¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
´ß¤ß¤æ¡Ê¤¤·¡¦¤ß¤æ¡Ë¡¿2·î13ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹145cm¡£2020Ç¯¡¢¥¼¥í¥¤¥Á¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¢½é¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö#¥Ð¥Ð¥Ð¥Ð¥ó¥Ó¡×¤Ë²ÃÆþ¡£2024Ç¯3·î¤Ë¤ÏÆüËÜÉðÆ»´Û¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¡£2024Ç¯¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¡Øtinto¡Ù¤òÈ¯Çä¤·½ÅÈÇ½ÐÍè¡£PARADE¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡Ø´ß¤ß¤æ¡¡¥ì¥È¥í¤È¤í¤È¤íDIARY¡Ù¤¬³ÆÅÅ»Ò½ñÅ¹¤ÇÈ¯ÇäÃæ
¸ø¼°X¡§@miyu_kishi0213
¸ø¼°Instagram¡§@miyu_kishi0213
»£±Æ¡¿¾¾ÅÄÃéÍº
¼èºà¡¦Ê¸¡¿º¸Æ£Ë