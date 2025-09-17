2025年9月16日、陸上の世界選手権東京大会を観戦されるため、東京・国立競技場を訪問された秋篠宮家の次女・佳子さまと長男・悠仁さま。この日、佳子さまがお召しになっていた白とブルーの水玉のワンピースは何度も着用しているご愛用の一着だった。

【写真】青ジャケットと合わせた、佳子さまの水玉ワンピース姿を見る。他、ピンクワンピースをお召しになった姿なども

このワンピースは、日本のファッションブランド「ストロベリーフィールズ」の商品とみられており、価格は3万1900円（税込）と報じられている。2023年6月の第70回産経児童出版文化賞の贈賞式や、同年10月のガールスカウト式典、2024年6月に開催された障害者ダンス大会、2025年7月の全日本高校馬術競技大会を観戦された際にも着用されている。

佳子さまは初夏から秋にかけて、このワンピースを着回しをされており、肌寒い季節になると、ロイヤルブルーのノーカラーのジャケットを合わせるのが定番のようだ。ブルーのジャケットとワンピースの腰に巻かれたリボンベルトの色がマッチしている。可愛らしいワンピースもブルーのジャケットをプラスすることでフォーマルな印象になっている。

このジャケットは別のアイテムとも組み合わせていたこともあり、2024年9月の全国高校生手話パフォーマンス甲子園では、淡いブルーのグラデーションスカートと合わせ、同年10月に開催された「ジャパン・オープン・テニス」を鑑賞された際は、ネイビーのレースワンピースと合わせていた。

佳子さまは、それぞれのアイテムに同色のものを合わせ、2〜3色以内に収まるように着回しをされているようだ。

着回しだけではなく、姉・眞子さんがお召しになっていたセットアップなどを公務の際に着用することもある佳子さま。サスティナブルなファッションから、物を大事にされるお気持ちがうかがえる。