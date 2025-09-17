ATEEZ、4年半ぶり日本フルアルバム発売 記念ショーケースで笑顔「幸せです」 “サプライズ”に会場絶叫
韓国の8人組ボーイズグループ・ATEEZ（エイティーズ）が17日、都内で行われたフルアルバム『Ashes to Light』発売記念ショーケースを開催した。
【写真】可愛すぎませんか…？YEOSANGにイタズラするHONGJOONG
日本でのフルアルバムは、2021年3月リリース『Into the A to Z』以来、約4年6ヶ月ぶりとなる。YUNHOは「久しぶりに日本でカムバックして、うれしいです」とにっこり。「ATINY（ファンネーム）のおかげで幸せです」と喜びをかみしめた。
HONGJOONGが「日本の公演が残っていますから、もっとかっこいいステージを作りたいです！」と意気込みを語ると、MINGIは「俺も（目標）ありますよ！東京ドームに行きますよ！」と宣言。歓声が上がると、SANが「『行きたいです』です、すみません」、HONGJOONGは「まだプランはないです」と訂正しつつ、グループでの夢として掲げた。
イベントでは、「Ash」「Crescendo」「FACE」を披露。「FACE」では客席を走り回るサプライズもあり、絶叫に包まれた。また、シックな衣装とパフォーマンスから一転、破天荒な展開となった「柴犬レスキュー対決」も実施した。
ATEEZは2018年10月に韓国でデビュー。2019年12月に日本1stアルバム『TREASURE EP.EXTRA : Shift The Map』をリリースし、日本デビューした。HONGJOONG（ホンジュン）、SEONGHWA（ソンファ）、YUNHO（ユンホ）、YEOSANG（ヨサン）、SAN（サン）、MINGI（ミンギ）、WOOYOUNG（ウヨン）、JONGHO（ジョンホ）からなる8人組。公式ファンネーム「ATINY」は、ATEEZ + DESTINY（運命）＝「ATEEZとファンは出会う運命だった」という意味が込められている。
