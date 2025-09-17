8月の訪日外国人過去最多の342万8000人！年間4000万人超えも視野に…学校休暇で訪日旅行増加

2025年8月に日本を訪れた外国人旅行者の数が340万人を超え、8月としては過去最多を更新しました。

日本政府観光局の推計によりますと、8月に日本を訪れた外国人旅行者は342万8000人でした。

去年の8月と比べて約50万人上回り、8月の人数としては過去最多を更新し、初めて300万人を超えました。

訪日旅行の人気が続く中、前月に引き続き、東アジアや欧米・オーストラリアを中心に学校の休暇にあわせた訪日旅行の需要の高まりが増加の要因とみられています。

今年8月までの累計は、約2838万人に上っていて、去年の同じ時期と比べ430万人以上上回り、過去最速で2500万人を超えました。

このままのペースでいけば、1年間の人数として過去最多だった去年の3687万人を超え、4000万人超えも視野に入っています。

国・地域別の訪日客数は以下の通りです。※カッコ内は2024年8月

中国： 101万8600人（74万6010人）36.5%増

韓国： 66万0900人（61万2172人）8.0%増

台湾： 62万0700人（56万4360人）10.0％増

香港： 22万6100人（24万6557人） 8.3％減

アメリカ：19万4500人（17万4051人）11.7％増

ベトナム： 6万1200人（5万2430人）16.7％増

カナダ： 5万1500人（4万6913人）9.8％増

オーストラリア：4万1200人（4万0999人）0.5％増

イタリア：4万1100人（3万4654人）18.6％増

フランス：3万7200人（3万1421）18.4％増

イギリス：3万6700人（2万9410人）24.8％増

ドイツ： 3万5700人（2万4129人）48.0％増

タイ： 3万5500人（3万4667人）2.4％増

スペイン：3万2000人（2万5906人）23.5％増

インドネシア：3万1400人（2万2127人）41.9％増

マレーシア：2万1100人（1万7174人）22.9％増

シンガポール：2万0500人（2万4781人）17.3％減

インド： 1万8600人（1万6113人）15.4％増

メキシコ： 1万3600人（1万2082人）12.6％増

ロシア： 1万3000人（6874人）89.1％増