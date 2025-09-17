¾¾Â¼ËÌÅÍ¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐÃÅ¤·¤¿¿·³¤À¿»á¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¶²½Ì¡Ö£±Êâ¿Ê¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¤ª¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡×
SixTONES¾¾Â¼ËÌÅÍ¡Ê30¡Ë¤¬17Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç±Ç²è¡ÖÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡×¡Ê±ü»³Í³Ç·´ÆÆÄ¡¢10·î10Æü¸ø³«¡Ë´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¡¢¸¶ºî¤Î¿·³¤À¿»á¡Ê52¡Ë¤Î¸ÀÍÕ¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¸¶ºî¤Ï¿·³¤»á¤Ë¤è¤ë07Ç¯¸ø³«¤ÎÆ±Ì¾·à¾ì¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤Î¼Â¼ÌÈÇ¡£Æ±»á¤Î¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤¬¼Â¼Ì²½¤·¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ïº£ºî¤¬½é¡£¸ß¤¤¤ËÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¤Ê¤¬¤é¾®³Ø¹»¤ÎÂ´¶È¤È¤È¤â¤ËÎ¥¤ìÎ¥¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦±óÌîµ®¼ù¡Ê¾¾Â¼ËÌÅÍ¡Ë¤È¼Ä¸¶ÌÀÎ¤¡Ê¹âÈª½¼´õ¡Ë¤Î18Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¿ÍÀ¸¤òÉÁ¤¯¡£
º£²ó¤¬±Ç²è½éÃ±ÆÈ¼ç±é¤È¤Ê¤ë¾¾Â¼¤Ï¡¢¸ø³«¤ò¹µ¤¨¡Ö½é¤á¤Æ¼Â¼Ì±Ç²è¤Ç¿¨¤ì¤ë¿Í¤¬¤³¤Î±Ç²è¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È¶»¤òÌö¤é¤»¤¿¡£¿Íµ¤¸¶ºî¤Ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ÏÃÖ¤¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤«¤éÉÁ¤±¤ë¤â¤Î¤ÈÀ¸¿È¤Î¿Í´Ö¤À¤«¤éÉÁ¤±¤ë¤¹¤Ð¤é¤·¤µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë°ã¤¤¤Ë¤¤Ã¤È´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´ê¤Ã¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¸¶ºî¤Ç¥¢¥Ë¥á´ÆÆÄ¤Î¿·³¤»á¤â¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì¡£¡Ö¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î°ì¼¼¤Ç¸«¤è¤¦¸«¤Þ¤Í¤Çºî¤Ã¤¿¡×¸¶ºî¥¢¥Ë¥á¤Ë¤Ï¸å²ù¤Ë¤â»÷¤¿¶¯¤¤°¦Ãå¤¬¤¢¤ê¡¢±Ç²è¤Î»î¼Ì¤ò´Õ¾Þ¤·¡Ö¸«¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë²¿¤À¤«¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤ÎÞ¤¬½Ð¤¿¡×¤È¶¯¤¯¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤â¤Ä¤«¤ß¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÎØ³Ô¤ò¾¾Â¼¤È¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¹âÈª½¼´õ¡Ê33¡Ë¤Î±éµ»¤Ç¤è¤ê¤Ï¤Ã¤¤ê¤È´¶¤¸¤¿¤È¸À¤¤¡Ö¼«Ê¬¤¬¸¶ºî¤Ê¤Î¤Ëµã¤«¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â´üÂÔ¤·¤Æ¸«¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£
¾¾Â¼¤Ï¿·³¤»á¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡Ö¸¶ºî¤¬¤¢¤ë°Ê¾å¡¢¸¶ºî¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¤±Ç²è¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤¤¤¦¤«ÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤Êª¡£¤ä¤Ã¤È°Â¿´¤·¤Æ¡¢100¡ó¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¡¢¼¡¤Ï¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¸þ¤±¤Æ1Êâ¿Ê¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¤ª¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£