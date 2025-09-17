現在放送中のNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。

9月14日放送の第35回「間違凧文武二道（まちがいだこぶんぶのふたみち）」にてこの世を去った妖怪画の大御所で歌麿の師匠・鳥山石燕。

その最期の場面がSNS等で話題になっています。

＊以下第35回のネタバレを含みます。

＜第35回のあらすじ＞

定信（井上祐貴さん）の政を茶化した『文武二道万石通（ぶんぶにどうまんごくどおし）』。

しかし、これを目にした定信は勘違いをし、逆に改革が勢いづく結果となり、蔦重は複雑な気持ちになる。そんな中、読売で、定信が将軍補佐になったことを知って…。

歌麿（染谷将太さん）は、かつて廃寺で絵を拾い集めてくれたきよ（藤間爽子さん）と再会し、心に変化が生まれる。

江戸城では、家斉（城桧吏さん）が大奥の女中との間に子をもうけ…。

庭に何かの姿をみとめた石燕

田沼意次の死を耳にし、葬列に石を投げることを許可した老中・松平定信。

その判断を前に、江戸には雷鳴が鳴り響きます。

松平信明が「負け犬の遠吠えですかの」と呟いたのち、画面は、妖怪画の大御所で歌麿の師匠・鳥山石燕が絵を描いているところへ。

ふと違和感を覚えて障子を開けた石燕。鋭い眼光を庭に向けると、そこに何かの姿をみとめます。

「何者じゃ…何者じゃ？ そなたは」

と呟く石燕。すると稲光に照らされた庭に着物の文様が浮かび上がります。

石燕が書き残していたもの

「いごくな…いごくなよ…」

とその何かに話しかけた石燕。再び筆を手にとると、その姿を書き留めようとします。

それからしばらく。

きよと所帯を持つことを伝えに蔦重のもとを訪れた歌麿の報告で、石燕が亡くなっていたことが判明。同時に、石燕がその最期に書き残していたのが「雷獣」だったことが分かります。



その「雷獣」の絵をじっと見つめた蔦重。

「ああ、いや、なんとなくだけど、この辺が源内先生っぽいなって」と話すと、歌麿は「まあ、妖になってても不思議ではないお人ではあったよね」と明るくこたえるのでした。

視聴者の反応

暗がりの中で何かの姿をみとめた石燕でしたが、画面には稲光によって着物だけが映し出されました。あらためて見てみると、それはどこかで見たことのある「流水文様」で…

その正体をめぐり、視聴者たちの間ではさまざまな意見が飛び交っています。



たとえば「石燕先生が見た庭先の異形の者が着ていた柄、源内先生のだったよねえ」「妖を見る石燕には最早驚かないけど、天神になって田沼意次を連れに来たのか」「そういえば前回、意次が『源内に雷を落とされる』みたいなことを言ってた気が」「雷獣って、エレキテルで雷！？…源内先生！」「石燕先生の死に姿があまりにも気迫あふるるというか、生命力を感じる死というか、かっこよくてしびれました」といった声がみられていました。

なお幣サイトに残る平賀源内の記事を確認する限り、確かにその着物の柄は、今回石燕がみとめた着物と同じもののように見えますが、はたして…。

大河ドラマ第64作となる『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』は、“江戸のメディア王”として時代の寵児になった、”蔦重”こと蔦屋重三郎が主人公。

蔦重を演じるのは、NHKドラマ初出演となる横浜流星さん。脚本は、連続テレビ小説『ごちそうさん』大河ドラマ『おんな城主 直虎』などを手掛けた森下佳子さん。

さらに語りは、蔦重らを見守る吉原の九郎助稲荷（くろすけいなり）として、綾瀬はるかさんが担当する。