アルビレックス新潟レディースは、開志学園JAPANサッカーカレッジ高等部からGK・坂田湖琳（こりん）選手（18）の加入内定を発表しました。



坂田選手は去年、Uｰ17日本女子代表としても活躍。



現在、所属している開志学園JAPANサッカーカレッジではキャプテンを務めています。



開志学園JSCからアルビレックス新潟レディースに選手が加入するのは今回が初めてです。





◆坂田選手に聞く

WEリーガーとして新たなスタートラインに立った坂田選手は「成長できるように頑張る」と意気込みを語りました。また開志学園JSCの影山啓自監督は「（アルビレディースの」特別指定選手やU-17の代表活動などに参加することで持っている可能性が開き、人間的にもプレーヤーとしても大きな経験を積み、成長してくれた」と話しています。

坂田選手にいまの気持ちなどを聞きました。



Q.色紙に抱負は？

「がんばるです」



Q．オファーをもらったときの気持ちは？

「最初はびっくりしたけど、ここがスタートラインだなと思って“頑張ろう”って思いました。」



Q．去年からアルビレディースの練習に参加しているが、成長したところと課題は？

「パントキックが課題で、シュートを打たれる前の準備などは少し伸びたと思います」



Q．練習参加をした中で、チームの印象は？

「みんな優しくて、楽しいチームだと思います。（先輩たちは）みんないっぱいアドバイスをくれるので、どのアドバイスも嬉しかったです。トモさん（GK高橋智子選手）のパントキックとかを教えてもらったのが印象に残っています」



Q．理想とするGK像は？

「無失点というのはもちろんですけど、アシストできたらいいなと思います」



Q．なでしこジャパンの平尾知佳選手（現・スペインリーグ所属）とも一緒に練習していたが、代表選手を間近で見て吸収できたとは？

「（平尾選手は）全部すごかったです。特にキックがすごかったです」



Q．アドバイスをもらったことは？

「ギリギリキャッチできるかできないかの時に、ちょっと自分の方に転がして取るみたいなのを教えてもらいました」



Q．WEリーガーとして、今の目標は？

「試合に出て、勝利に絡めたらいいなって思います」



Q．残りの高校生活で目標としていることは？

「日本一をみんなで取るという目標を立てたので、絶対に取りたいなと思います」



Q.サポーターにどんなプレーを見せたい？

「ロングキックが得意なので、そのロングキックでゴールにいけるくらいのプレーを見せたいです」



Q．将来的な目標は？

「なでしこジャパンに入ってワールドカップ優勝します」

◆小川貴史GMは

小川貴史GMは坂田選手についてこう話します。



＜小川貴史GM＞

「度胸のあるプレー、そして左右のキックはWEリーグでもトップクラスだと思う。局面を変えるキックの能力と精度はすごく魅力。そしてコーチング、最後尾からDFラインを鼓舞する声と局面を伝えるコーチング、声も魅力的。まだチームの中では遠慮が見えるが、先輩たちから刺激を受け日々成長を感じている。卒業後の出場ではなく在学中にデビューできるくらいの力を持っている」





坂田選手は、9月14日(日)に行われたWEリーグ第6節、アウェイ・RB大宮戦には早速、メンバー入りを果たしており、今後の活躍に期待がかかります。



【坂田湖琳選手】

■身長 169cm/体重 67kg

■高知県出身 U-17日本女子代表

■宿毛FC―今治レディースNEXT―開志学園JAPANサッカーカレッジ高等部在学中