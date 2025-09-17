　JR九州によると、17日午後1時52分ごろ、筑肥線筑前前原駅の踏切内で自転車が立ち往生した。安全確認を行ったため同2時36分現在、同線姪浜〜筑前前原の上下線で列車に遅れが出ている。

JR九州・運行情報