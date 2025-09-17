ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > JR筑肥線筑前前原駅の踏切内で自転車が立ち往生 安全確認で列車に遅… JR筑肥線筑前前原駅の踏切内で自転車が立ち往生 安全確認で列車に遅れ（9月17日午後1時52分ごろ発生） JR筑肥線筑前前原駅の踏切内で自転車が立ち往生 安全確認で列車に遅れ（9月17日午後1時52分ごろ発生） 2025年9月17日 15時42分 リンクをコピーする みんなの感想は？ JR九州によると、17日午後1時52分ごろ、筑肥線筑前前原駅の踏切内で自転車が立ち往生した。安全確認を行ったため同2時36分現在、同線姪浜〜筑前前原の上下線で列車に遅れが出ている。▶JR九州・運行情報 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 災害後の鉄道再開遅れは…不可欠な安全点検 東西の人気者45人が集結 博多・天神落語まつり 林家たい平さん、月亭方正さんが語る魅力 利島氏しのび1000人参列 安川電機元社長、北九州市でお別れの会 関連情報（BiZ PAGE＋） 慰霊祭, マンション, 老人ホーム, 埼玉, 金属加工, 鎌倉, デイサービス, 老後, 配線, リハビリ