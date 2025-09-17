¿ÈÄ¹161¥»¥ó¥Á¤ÇºÇÄ¹300¥ä¡¼¥ÉÄ¶¡ª¡¡¤·¤Ê¤ê¤ò»È¤¦¥³¥Ä¤Ï¥¿¥ª¥ë¤Ç¿È¤ËÉÕ¤±¤è¤¦¡Ú¥É¥é¥³¥ó½÷»Ò¤ÎÈô¤Ð¤·¥Æ¥¯¡Û
ÂìÀîÂèÆó¹â¹»¡¢ÅìËÌÊ¡»ãÂç³Ø¤Î¥´¥ë¥ÕÉô¤ÇÏÓ¤òËá¤¡¢¸½ºß¤ÏJPDA¥É¥é¥³¥ó¥×¥í¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¾¾±ºÈþÐÒ¡£¿ÈÄ¹161¥»¥ó¥Á¡¦58¥¥í¤È¤¤¤¦ÂÎ³Ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼¯»ùÅç¸©¤Î»°Ë¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¤ÎÎý½¬¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿»î¹ç¤Ë¤Æ¡¢¼«¸ÊºÇÄ¹¤Î305¥ä¡¼¥É¤òµÏ¿¡£°ìÂÎ¤Ê¤¼¤½¤³¤Þ¤ÇÈô¤Ð¤»¤ë¤Î¤«¤òËÜ¿Í¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼ê¸µÀè¹Ô¤À¤«¤é¤·¤Ê¤ê¤ò»È¤¨¤ë¡ª¡¡¾¾±ºÈþÐÒ¤Î¹ë²÷300¥ä¡¼¥É¥·¥ç¥Ã¥È
¡þ¡¡¡þ¡¡¡þÈô¤Ð¤·¤¿¤¤¡ª¤È»×¤¤ÀÚ¤ê¿¶¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«Èôµ÷Î¥¤¬½Ð¤Ê¤¤¤ÈÇº¤àÊý¤Ï¡¢¥·¥ã¥Õ¥È¤ò¤¦¤Þ¤¯¤·¤Ê¤é¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤¬¡¢¥¿¥ª¥ë¤ò»È¤Ã¤¿Îý½¬¤Ç¤¹¡£¥¿¥ª¥ë¤ÎÊÒÂ¦¤Ë·ë¤ÓÌÜ¤òºî¤Ã¤¿¤é¡¢·ë¤ÓÌÜ¤¬²¼¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë»ý¤Á¡¢ÁÇ¿¶¤ê¤ò¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î¤È¤¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Þ¤Ç¤Ï¾ï¤Ë¼ê¤òÀè¹Ô¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¤â¤·¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÁ°¤Ë·ë¤ÓÌÜ¤¬¼ê¸µ¤òÄÉ¤¤±Û¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥¢¡¼¥ê¡¼¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤·¤Ê¤ê¤ò¤¦¤Þ¤¯»È¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾Úµò¤Ç¤¹¡£¼ê¸µ¤òÀè¹Ô¤µ¤»Â³¤±¤ë¥³¥Ä¤Ï¡¢·ë¤ÓÌÜ¤Î½Å¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¿¶¤ë¤³¤È¡£¥È¥Ã¥×¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢°ì½Ö½Å¤µ¤¬¾Ã¤¨¤ë½Ö´Ö¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÀÚ¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ç¥¿¥á¤Î¤¢¤ë¥À¥¦¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£½Å¤µ¤¬¾Ã¤¨¤ë½Ö´Ö¤¬Ê¬¤«¤ê¤Å¤é¤¤Êý¤Ï¡¢ÂÎ¤Ë·ë¤ÓÌÜ¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¤«¤éÀÚ¤êÊÖ¤¹´¶³Ð¤Ç¤âOK¡£Î¾¼ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤â¡¢ÊÒ¼ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤â¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¼«Âð¤Ç´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ëÎý½¬¤Ê¤Î¤Ç¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢£¾¾±ºÈþÐÒ¤Þ¤Ä¤¦¤é¡¦¤ß¤æ¡¿ 1998Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£ÅìËÌÊ¡»ãÂç³Ø¥´¥ë¥ÕÉô¤Ç¥×¥ì¡¼¸å¡¢JPDA¥É¥é¥³¥ó¥×¥í¤È¤·¤Æ³èÌö¡£ºÇÄ¹µÏ¿¤Ï305¥ä¡¼¥É¡£¸½ºß¤Ï¥ì¥Ã¥¹¥ó¥×¥í¤È¤·¤Æ¤â³èÌöÃæ¡£¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ¿ÈÄ¹161¥»¥ó¥Á¤Ç305¥ä¡¼¥ÉÈô¤Ð¤»¤ëÍýÍ³¤òÂç²òË¶¡ª¡¡´ØÏ¢µ»ö¡Ø¿ÈÄ¹161¥»¥ó¥Á¤ÇºÇÄ¹305¥ä¡¼¥É¡ª¡¡¥É¥é¥³¥ó½÷»Ò¡¦¾¾±ºÈþÐÒ¤¬¶µ¤¨¤ëÄ¶´ÊÃ±Èôµ÷Î¥¥¢¥Ã¥×½Ñ¤È¤Ï¡©¡Ú¥É¥é¥³¥ó½÷»Ò¤ÎÈô¤Ð¤·¥Æ¥¯¡Û¡Ù¸ø³«Ãæ
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¿ÈÄ¹161¥»¥ó¥Á¤ÇºÇÄ¹305¥ä¡¼¥É¡ª¡¡¥É¥é¥³¥ó½÷»Ò¡¦¾¾±ºÈþÐÒ¤¬¶µ¤¨¤ëÄ¶´ÊÃ±Èôµ÷Î¥¥¢¥Ã¥×½Ñ¤È¤Ï¡©¡Ú¥É¥é¥³¥ó½÷»Ò¤ÎÈô¤Ð¤·¥Æ¥¯¡Û
¿ÈÄ¹161Ñ¤ÇºÇÄ¹305YÈô¤Ð¤¹¡É¥É¥é¥³¥ó½÷»Ò¡É¾¾±ºÈþÐÒ¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¿Í¡©¡¡¤É¤¦¤·¤Æ¥É¥é¥³¥ó¤ÎÆ»¤Ë¡©¡¡Â¾¤Ë²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©
¸¶±Ñè½²Ö¤¬ÊÆ²¼Éô¥Ä¥¢¡¼½éV¡ª¡¡ºòÇ¯¤è¤ê¤â¡ÈÈô¤ó¤Ç¶Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡ÉÍýÍ³¤Ï²¿¡©¡ÚÍ¥¾¡¼Ô¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¡Û
¥×¥ì¡¼¸å¤Î¤ªÉ÷Ï¤¤Ï¤â¤Ï¤äÉÔÍ×¡© ¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Ë¤â¹¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡ÖÉ÷Ï¤¥¥ã¥ó¡×ÇÉ¤Î°Õ¸«¤È¤Ï¡©
¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤·¤¿À¯ÅÄÌ´Çµ¤¬Å·»È¤¹¤®¤ë¡Ú½÷»Ò¥×¥í¼Ì¿¿¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼ê¸µÀè¹Ô¤À¤«¤é¤·¤Ê¤ê¤ò»È¤¨¤ë¡ª¡¡¾¾±ºÈþÐÒ¤Î¹ë²÷300¥ä¡¼¥É¥·¥ç¥Ã¥È
¡þ¡¡¡þ¡¡¡þÈô¤Ð¤·¤¿¤¤¡ª¤È»×¤¤ÀÚ¤ê¿¶¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«Èôµ÷Î¥¤¬½Ð¤Ê¤¤¤ÈÇº¤àÊý¤Ï¡¢¥·¥ã¥Õ¥È¤ò¤¦¤Þ¤¯¤·¤Ê¤é¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤¬¡¢¥¿¥ª¥ë¤ò»È¤Ã¤¿Îý½¬¤Ç¤¹¡£¥¿¥ª¥ë¤ÎÊÒÂ¦¤Ë·ë¤ÓÌÜ¤òºî¤Ã¤¿¤é¡¢·ë¤ÓÌÜ¤¬²¼¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë»ý¤Á¡¢ÁÇ¿¶¤ê¤ò¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î¤È¤¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Þ¤Ç¤Ï¾ï¤Ë¼ê¤òÀè¹Ô¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¤â¤·¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÁ°¤Ë·ë¤ÓÌÜ¤¬¼ê¸µ¤òÄÉ¤¤±Û¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥¢¡¼¥ê¡¼¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤·¤Ê¤ê¤ò¤¦¤Þ¤¯»È¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾Úµò¤Ç¤¹¡£¼ê¸µ¤òÀè¹Ô¤µ¤»Â³¤±¤ë¥³¥Ä¤Ï¡¢·ë¤ÓÌÜ¤Î½Å¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¿¶¤ë¤³¤È¡£¥È¥Ã¥×¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢°ì½Ö½Å¤µ¤¬¾Ã¤¨¤ë½Ö´Ö¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÀÚ¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ç¥¿¥á¤Î¤¢¤ë¥À¥¦¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£½Å¤µ¤¬¾Ã¤¨¤ë½Ö´Ö¤¬Ê¬¤«¤ê¤Å¤é¤¤Êý¤Ï¡¢ÂÎ¤Ë·ë¤ÓÌÜ¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¤«¤éÀÚ¤êÊÖ¤¹´¶³Ð¤Ç¤âOK¡£Î¾¼ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤â¡¢ÊÒ¼ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤â¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¼«Âð¤Ç´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ëÎý½¬¤Ê¤Î¤Ç¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢£¾¾±ºÈþÐÒ¤Þ¤Ä¤¦¤é¡¦¤ß¤æ¡¿ 1998Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£ÅìËÌÊ¡»ãÂç³Ø¥´¥ë¥ÕÉô¤Ç¥×¥ì¡¼¸å¡¢JPDA¥É¥é¥³¥ó¥×¥í¤È¤·¤Æ³èÌö¡£ºÇÄ¹µÏ¿¤Ï305¥ä¡¼¥É¡£¸½ºß¤Ï¥ì¥Ã¥¹¥ó¥×¥í¤È¤·¤Æ¤â³èÌöÃæ¡£¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ¿ÈÄ¹161¥»¥ó¥Á¤Ç305¥ä¡¼¥ÉÈô¤Ð¤»¤ëÍýÍ³¤òÂç²òË¶¡ª¡¡´ØÏ¢µ»ö¡Ø¿ÈÄ¹161¥»¥ó¥Á¤ÇºÇÄ¹305¥ä¡¼¥É¡ª¡¡¥É¥é¥³¥ó½÷»Ò¡¦¾¾±ºÈþÐÒ¤¬¶µ¤¨¤ëÄ¶´ÊÃ±Èôµ÷Î¥¥¢¥Ã¥×½Ñ¤È¤Ï¡©¡Ú¥É¥é¥³¥ó½÷»Ò¤ÎÈô¤Ð¤·¥Æ¥¯¡Û¡Ù¸ø³«Ãæ
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¿ÈÄ¹161¥»¥ó¥Á¤ÇºÇÄ¹305¥ä¡¼¥É¡ª¡¡¥É¥é¥³¥ó½÷»Ò¡¦¾¾±ºÈþÐÒ¤¬¶µ¤¨¤ëÄ¶´ÊÃ±Èôµ÷Î¥¥¢¥Ã¥×½Ñ¤È¤Ï¡©¡Ú¥É¥é¥³¥ó½÷»Ò¤ÎÈô¤Ð¤·¥Æ¥¯¡Û
¿ÈÄ¹161Ñ¤ÇºÇÄ¹305YÈô¤Ð¤¹¡É¥É¥é¥³¥ó½÷»Ò¡É¾¾±ºÈþÐÒ¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¿Í¡©¡¡¤É¤¦¤·¤Æ¥É¥é¥³¥ó¤ÎÆ»¤Ë¡©¡¡Â¾¤Ë²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©
¸¶±Ñè½²Ö¤¬ÊÆ²¼Éô¥Ä¥¢¡¼½éV¡ª¡¡ºòÇ¯¤è¤ê¤â¡ÈÈô¤ó¤Ç¶Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡ÉÍýÍ³¤Ï²¿¡©¡ÚÍ¥¾¡¼Ô¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¡Û
¥×¥ì¡¼¸å¤Î¤ªÉ÷Ï¤¤Ï¤â¤Ï¤äÉÔÍ×¡© ¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Ë¤â¹¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡ÖÉ÷Ï¤¥¥ã¥ó¡×ÇÉ¤Î°Õ¸«¤È¤Ï¡©
¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤·¤¿À¯ÅÄÌ´Çµ¤¬Å·»È¤¹¤®¤ë¡Ú½÷»Ò¥×¥í¼Ì¿¿¡Û