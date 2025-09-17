巨人・山口寿一オーナー（68）が17日、都内ホテルで行われたオーナー会議に出席後に取材に対応。米動画配信大手「ネットフリックス」が獲得した来年3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の独占放送権について言及した。

「多くの人たちが、楽しめるテレビ中継がある方が望ましいのは当然明らか。我々もそうした開催を望んできた」としながらも、「放映権は、主催団体が持っているものだから。それをどこに売るかは、残念ながらこちらは関与できない。直接ネットフリックスに売られるということなんで。そこはMLBの判断ですから。仕方がないこと」と受け止めた。

続けて「ただ、来年のWBCの試合運営、興行に関しては、読売新聞社が受け持つということだから、我々としては大会が成功するように、自分達が引き受けた権利に関しては、頑張ります、ということですね。それと同時に、ネットフリックスに対しても、協力しながら、なんらかの形で多くの人たちが見ることができるようにしていく働きかけは続けていきたいと思っています」と話した。