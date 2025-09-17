ABCテレビは17日、秋の改編発表会見で同局人気番組「探偵！ナイトスクープ」（金曜後11・17）を24年2月から出演を控えているダウンタウン・松本人志（62）について、これまで通り「現時点で決まっていることはございません」と繰り返すにとどまった。

松本は24年1月から自身のスキャンダルのため活動を休止し、同番組の出演も見合わせることに。同2月2日放送分から今年6月13日放送分まで「局長代理」を置いて放送。6月20日放送分からゲスト（顧問）が「今週の特命局長」として局長代理を担当するスタイルに変更した。

それでも、新局長を迎えずに松本の復帰ポストをそのままにしていることには「総合的に判断していく」と北中彰編成部長。松本が11月にも配信番組「ダウンタウンチャンネル（仮）」で活動再開するとされているが「吉本興業さんとは話していません。ABCテレビとして、どうしていくのか考えていかなければいけない」と北中部長は語った。

また、同局「朝だ！生です旅サラダ」（土曜前8・00）にレギュラー出演していた元KAT―TUN・中丸雄一について「降板？番組を卒業いただいたという認識です」と同局飯田新総合編成局長は語った。

中丸は昨年8月、女子大生とのホテルでの密会を報じられ、活動を自粛。同8月24日放送分から人気コーナー「発掘！ニッポンなかまる印」の放送、番組出演を見合わせた。今年1月3日に中丸は活動再開を発表したが、同番組への復帰は見送られ「WEST.」濱田崇裕がリポーターとして出演している。