ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¢¡ÖÎ¹¥µ¥é¥À¡×Ãæ´ÝÍº°ì¤Ï¡Ö¤´Â´¶È¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Ç§¼±¡×¾ÜºÙ¤ÏÌÀ¤«¤µ¤º
ABC¥Æ¥ì¥Ó¤Ï17Æü¡¢Âçºå»Ô¤ÎÆ±¶É¤Ç½©¤Î²þÊÔ²ñ¸«¤ò³«ºÅ¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡ÖÄ«¤À¡ªÀ¸¤Ç¤¹Î¹¥µ¥é¥À¡×¡ÊÅÚÍË¸áÁ°8»þ¡Ë¤Ç¡¢¸µKAT¡ÝTUNÃæ´ÝÍº°ì¡Ê42¡Ë¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖÈ¯·¡¡ª¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡¡¤Ê¤«¤Þ¤ë°õ¡×¤¬½ªÎ»¤·¡¢¿·¤¿¤ËWEST¡¥úðÅÄ¿òÍµ¡Ê36¡Ë¤¬Ãæ·Ñ¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
13ÆüÊüÁ÷¤«¤éúðÅÄ¤¬ÈÖÁÈ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¾å¡¹¤ÎÃæ·Ñ¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Ãæ´Ý¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖÈ¯·¡¡ª¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡¡¤Ê¤«¤Þ¤ë°õ¡×¤Î½ªÎ»¤Ï¡¢8·îÃæ½Ü¤Ë¡Ú¤ªÃÎ¤é¤»¡Û¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÈÖÁÈ¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ÇÊó¹ð¤µ¤ì¤¿¡£
ÈÓÅÄ¿·Áí¹çÊÔÀ®¶ÉÄ¹¤Ï¡Ö¤ªÃÎ¤é¤»¤ò·ÇºÜ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏÈÖÁÈ¤ò¤´Â´¶È¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¾ÜºÙ¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¸åÇ¤¤Ë½¢¤¤¤¿úðÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÌÃæ¾´ÊÔÀ®ÉôÄ¹¤Ï¡Ö¤¹¤°¤ËÃ¯¤È¤Ç¤âÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ë¡£¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤·¡¢Îéµ·Àµ¤·¤¤¤·¡¢¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£Î¹¥µ¥é¥À¤ÎÃæ·Ñ¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ï°ìÈÌ¤ÎÊý¡¹¤Ê¤Î¤Ç¶ÛÄ¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢úðÅÄ¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î³¹¤ÎÊý¡¹¡¢É÷ÅÚ¡¢¿©¤ÙÊª¡¢Ê¸²½¤ò³Ú¤·¤¯ÅÚÍË¤ÎÄ«¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£