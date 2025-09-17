アルコ＆ピース平子「急遽できた休日」に家族でディズニーシー満喫「素敵なパパ」「フットワーク軽くて最高」
【モデルプレス＝2025/09/17】お笑いコンビ・アルコ＆ピースの平子祐希が9月16日、自身のX（旧Twitter）を更新。家族でディズニーシーを訪れたことを報告し、話題を呼んでいる。
【写真】アルピー平子、家族でディズニー満喫ショット
平子は「昨日の収録でディズニー特集のVTRを見せられて、その直後に『明日のロケ急にバラシになりました』とマネージャーから連絡が入って。じゃあ行くじゃんかそんなの」と急遽できた休日に家族でディズニーシーに訪れたことを報告。メインエントランスにある同テーマパークのシンボルである「アクアスフィア」の前で撮った仲睦まじい家族写真を公開している。
この投稿には「理想の家族」「素敵なパパ」「家族愛が伝わる」「フットワーク軽くて最高」「素敵な家族時間ですね」など、多くのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】アルピー平子、家族でディズニー満喫ショット
◆平子祐希、急遽家族でディズニー満喫
平子は「昨日の収録でディズニー特集のVTRを見せられて、その直後に『明日のロケ急にバラシになりました』とマネージャーから連絡が入って。じゃあ行くじゃんかそんなの」と急遽できた休日に家族でディズニーシーに訪れたことを報告。メインエントランスにある同テーマパークのシンボルである「アクアスフィア」の前で撮った仲睦まじい家族写真を公開している。
この投稿には「理想の家族」「素敵なパパ」「家族愛が伝わる」「フットワーク軽くて最高」「素敵な家族時間ですね」など、多くのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】