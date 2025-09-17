佐藤健、人気俳優との親密ショットに反響「公開イチャイチャ尊い」「一緒にご飯食べに行ったの？」
【モデルプレス＝2025/09/17】俳優の佐藤健が16日、自身のInstagramを更新。人気俳優との親密ショットを公開した。
【写真】佐藤健、イケメン俳優と密着
佐藤は「Tebasaki」と添えて、手羽先など食事を満喫する様子を公開。また、俳優の城田優との密着ショットも披露している。
この投稿には「食べてるだけで絵になる」「イケメン同士」「一緒にご飯食べに行ったの？」「手掴みでワイルド」「公開イチャイチャ尊い」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆佐藤健、城田優との親密ショット公開
◆佐藤健の投稿に反響
