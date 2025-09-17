「第76回NHK紅白歌合戦」今年もNHKホールで開催決定 放送日時発表＆10月より観覧募集開始
【モデルプレス＝2025/09/17】大みそかにNHKにて放送される「第76回NHK紅白歌合戦」の詳細が9月17日に発表され、今年も東京・渋谷のNHKホールで開催されることが決定した。
【写真】去年の「紅白」Number_i・櫻坂46・ミセス・橋本環奈ら豪華集結
放送は、2025年12月31日、午後7時20分〜11時45分を予定。観覧の応募は10月2日午前11時から、専用の申し込みサイトで受付が開始される。なお、出場者は決定次第、NHK放送やホームページなどで公開される。（modelpress編集部）
開催日：2025年12月31日（水）
会場：NHKホール（東京都渋谷区）
放送予定：2025年12月31日（水）午後7時20分〜11時45分【総合、BSP4K、BS8K、ラジオ第1】
前半：午後7時20分〜8時55分
後半：午後9時00分〜11時45分
※NHK ONE（新NHKプラス）で同時・見逃し配信予定
出場者：決定次第、放送やホームページなどで公開
観覧募集：入場無料／10月2日（木）午前11時からWEBによる募集開始予定
※10月16日（木）午後11時59分締め切り（予定）
【Not Sponsored 記事】
【写真】去年の「紅白」Number_i・櫻坂46・ミセス・橋本環奈ら豪華集結
◆「第76回NHK紅白歌合戦」開催決定
放送は、2025年12月31日、午後7時20分〜11時45分を予定。観覧の応募は10月2日午前11時から、専用の申し込みサイトで受付が開始される。なお、出場者は決定次第、NHK放送やホームページなどで公開される。（modelpress編集部）
◆放送概要
開催日：2025年12月31日（水）
会場：NHKホール（東京都渋谷区）
放送予定：2025年12月31日（水）午後7時20分〜11時45分【総合、BSP4K、BS8K、ラジオ第1】
前半：午後7時20分〜8時55分
後半：午後9時00分〜11時45分
※NHK ONE（新NHKプラス）で同時・見逃し配信予定
出場者：決定次第、放送やホームページなどで公開
観覧募集：入場無料／10月2日（木）午前11時からWEBによる募集開始予定
※10月16日（木）午後11時59分締め切り（予定）
【Not Sponsored 記事】