【モデルプレス＝2025/09/17】大みそかにNHKにて放送される「第76回NHK紅白歌合戦」の詳細が9月17日に発表され、今年も東京・渋谷のNHKホールで開催されることが決定した。

◆「第76回NHK紅白歌合戦」開催決定


放送は、2025年12月31日、午後7時20分〜11時45分を予定。観覧の応募は10月2日午前11時から、専用の申し込みサイトで受付が開始される。なお、出場者は決定次第、NHK放送やホームページなどで公開される。（modelpress編集部）

◆放送概要


開催日：2025年12月31日（水）
会場：NHKホール（東京都渋谷区）

放送予定：2025年12月31日（水）午後7時20分〜11時45分【総合、BSP4K、BS8K、ラジオ第1】
前半：午後7時20分〜8時55分
後半：午後9時00分〜11時45分
※NHK ONE（新NHKプラス）で同時・見逃し配信予定

出場者：決定次第、放送やホームページなどで公開
観覧募集：入場無料／10月2日（木）午前11時からWEBによる募集開始予定
※10月16日（木）午後11時59分締め切り（予定）

