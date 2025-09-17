柴咲コウ、ニーハイブーツで美脚見せ「新たな一面」「可愛いが爆発」の声
【モデルプレス＝2025/09/17】女優・歌手の柴咲コウが17日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つ最新アーティスト写真のオフショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】柴咲コウ、美脚見せコーデで雰囲気一変
柴咲は、新EP「邂逅」（10月22日発売）のリリース情報とともに「ジャケット写真＆最新アーティスト写真公開しました！」とつづり、撮影オフショットを公開。黒のビッグジャケットにニーハイブーツを合わせ、美しい脚をのぞかせたクールなスタイルのほか、グレーのラメトップス姿やオールホワイトの衣装姿などを披露している。
この投稿に、ファンからは「どれもドタイプ」「新たな一面ですね」「可愛いが爆発」「かっこいい」「美しい御足脚」「素敵」「髪型も衣装も全部好き」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
