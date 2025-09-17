µÜºêÀë»Ò¡¢É×¤È´é´ó¤»2¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö¥é¥Ö¥é¥Ö¡×¡Ö¹¬¤»¤¹¤®¤ë¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/17¡Û¸µÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤ÎµÜºêÀë»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬16Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£É×¤È¤ÎÌ©Ãå2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµÜºêÀë»Ò¡¢É×¤È´é´ó¤»2¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
µÜºê¤Ï¡ÖºÇ½ªÆüÁ°Æü¤¬ÃÂÀ¸Æü¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥Ù¥È¥Ê¥àÎ¹¹Ô¤Î»×¤¤½Ð¤òÅê¹Æ¡£¡ÖÉô²°¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¿©¤Ù¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»ä¤Î´ê¤¤¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡×¤È¡¢É×¤È´é¤ò´ó¤»¤Æ¥±¡¼¥¤ò»ý¤Ã¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ç²ÈÂ²¤ÈÃÂÀ¸Æü¤òËþµÊ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ö²¿¤ò¿©¤Ù¤ë¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã¯¤È¿©¤Ù¤ë¤«¤À¤Ê¤¡¤È¤Ä¤¯¤Å¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö46ºÐ¡£¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤âµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥é¥Ö¥é¥Ö¡×¡Ö¹¬¤»¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê²ÈÂ²¡×¡Ö²ÈÂ²°¦¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡×¡ÖÍýÁÛ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
µÜºê¤Ï2002Ç¯4·î¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢2011Ç¯12·î¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¡£2012Ç¯3·î¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤òÂà¼Ò¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼¤ËÅ¾¿È¡£2021Ç¯12·î¤Ë¡ÖºÐ¤Îº¹10ºÐ¡×¤ÎÃËÀ¤ÈºÆº§¡¢2023Ç¯10·î¤Ë½Ð»º¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
