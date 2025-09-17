テレビの報道番組や情報ワイドは、連日、自民党の総裁選びのニュース・話題を同じ映像、同じコメンテーターで繰り返し、SNSなどでは「もう飽き飽き」という視聴者の投稿が目立つ。ふかわりょうさん（タレント）も同じ思いのようで、2025年9月17日放送の「ひるおび」（TBS系）で痛烈に批判した。

「もっとパッと決めてほしいな」

「公共財産の電波を、こういう形で、10月の4日までですか、使うことに対して、自民党内で違和感を持つ人が出てほしいなと。（出馬の）意向、表明、会見。意向、表明、会見というリズムで、ずっとこのひと月くらい、こういう風に取り上げることが、ある種、自民党キャンペーンになっていて......」と、テレビが自民党の広報宣伝手段として利用されていると心配する。

そして、「もちろん、（国政の）かじ取りになる可能性は高いんですけれども、もっとパッと決めてほしいなというのが正直な気持ちです」という。一国の総理総裁が、テレビの話題性で決まっていいのかというのだ。

「日本をどう持っていくのか、そこを伝えてほしいな」

さらに、「日本をどう持っていくのか、10年後、20年後の未来を、どういうビジョンを描いているのかというのを、電波を使うのであれば、遊説するのであれば、そこを伝えてほしいなと思います」とクギを刺した。

選挙で負けた石破内閣の支持率が上昇し、自民党支持層で「石破さんは辞める必要なし」が7割にもなったのは、1年前の敗者復活戦のような総裁争いの茶番を懸念したからだろう。しかし、事は心配された通りになっている。ふかわさんが言うように、テレビ番組は候補者たちの駆け引きやパフォーマンスを面白がるより、それぞれの候補が次の首相になった時、日本はどうなるのかを解説・分析してほしい。

（シニアエディター 関口一喜）