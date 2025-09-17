もう一人「完璧なお嫁さん」がやってきた

結婚して、夫の家族とも良好な関係。可愛がってもらって、それなりにうまくやっているはず…。そんな平穏な日々に、ある日突然、嵐の予感が。夫の兄弟に素敵なパートナーが現れた時、あなたは心から「おめでとう」と言えますか？自分でも気づかなかった心の奥底にある黒い感情…。これは、義実家という舞台で繰り広げられる、一人の女性の嫉妬と葛藤の物語です。

私の居場所がなくなる…！

主人公・理恵は、夫・勇也の実家で、義兄の婚約者・愛菜を紹介されます。手作りのケーキを持参し、誰にでも愛想が良く、完璧に見える愛菜。義父母も義兄も彼女に夢中です。これまで自分に向けられていた注目が、すべて彼女に奪われてしまったかのよう…。



理恵は、そんな愛菜の存在に強烈なライバル心を燃やし、「私の立場が危うくなる」と焦りと嫉妬でいっぱいになってしまうのでした。

夫の無神経な一言が…！

ただでさえ、完璧な愛菜の登場で心がざわついている理恵。そんな彼女の気持ちも知らず、夫の勇也は、義兄たちに「うちの嫁人付き合いヘタで」と笑いながら紹介します。この無神経な一言が、理恵の嫉妬心にさらに油を注ぐことに…。どうしてあなたは私の味方をしてくれないの？ 夫への不満と、愛菜への嫉妬。二つの感情が渦巻いて、理恵の心はどんどん苦しくなっていきます。

読者の意見は…？

読者からは「どうして素直に喜べないの？」と、厳しい意見が寄せられました。一方で、理恵の夫の無神経な態度を問題視する声もあがっています。おめでたい話題なはずなのに、素直に喜べず嫉妬に燃える理恵の姿に、「理解できない」という声が多数。自分に自信がないことの表れではないか、と冷静に分析するコメントが目立ちました。



・そもそも、なんで、こんなに嫉妬するのか理解できない

・理恵さんが勝手に劣等感感じているだけ。よっぽど自分に自信のない人なんだろうな…

・愚かすぎる、この女性、理恵さん。

・わけわからん主人公だ



一方で、理恵の嫉妬心に火をつけた夫の言動を問題視するコメントも。一番の味方であるはずの夫が、他の家族の前で妻を貶めるような紹介をすることに対して、「モラハラでは？」という厳しい指摘が寄せられました。



・初対面の人に妻を紹介する時にわざわざ妻を下げて紹介する夫はモラハラ気質だと思う。



誰かを羨んだり、嫉妬してしまったり…。そんな黒い感情は、誰の心の中にも潜んでいるのかもしれません。でも、その感情に飲み込まれてしまったら、一体どうなってしまうのでしょうか。自分を見失い、嫉妬心に支配されていく理恵。彼女はこの苦しみから抜け出すことができるのでしょうか。そして、この嫉妬が、やがて義実家全体を巻き込む大きなトラブルへと発展していくのです…。

(ウーマンエキサイト編集部)