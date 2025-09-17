※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

草太は同僚・芹との関係を疑われ離婚危機に陥るも、実際の相手は藤枝でした。夫から退去を命じられた芹は、藤枝の同棲要求を拒みつつ物件探しに奔走。しかし条件に合わず難航します。一方、草太は転職活動の末、以前から誘われていた会社への入社が決定。妻は恩人・葉山に感謝を伝え、夫が芹に好意を示さず「妻以上に大切な人はいない」と話していたと知り、前向きな気持ちを取り戻します。やがて芹は自分のアパートを契約し、藤枝との同居を避けられると安心しますが、帰り道に藤枝から「既にアパートを契約した」と告げられるのでした。



■お互い解約金払うお金もないから…

■うそ…？どうしてまだ一緒に住む気でいるの？■ついに芹の本音が爆発！芹は藤枝から「アパートを契約した」と聞かされ、「私たちは一緒に住むべきではない」と冷静に告げます。さらに、自分も別の物件を契約してきたことを伝え、お互い解約金を払えないのだから仕方ないと突き放しました。ところが、その契約話は藤枝の作り話。実際には、芹が気に入った物件に一緒に住むつもりだったのです…！その執着心にゾッとした芹は、「気持ち悪い！いい加減わかってよ！」と、ついに感情をあらわにし、強く拒絶するのでした。(スズ)