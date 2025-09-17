ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 中国・西蔵昌都市で「三江茶馬文化芸術祭」 伝統舞踊など多彩な催し 中国・西蔵昌都市で「三江茶馬文化芸術祭」 伝統舞踊など多彩な催し 中国・西蔵昌都市で「三江茶馬文化芸術祭」 伝統舞踊など多彩な催し 2025年9月17日 16時3分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ １５日、開幕式でツァンパ（炒ったハダカムギを石臼でひいて粉にしたチベット族の主食）をテーマにしたダンスを披露する出演者。（昌都＝新華社記者／党黎） 【新華社昌都9月17日】中国西蔵自治区昌都（チャムド）市で15〜17日、「第11回三江茶馬文化芸術祭」が開かれた。多彩なイベントが繰り広げられ、昌都ならではの歴史文化や民族色あふれる趣、現代の姿が紹介された。１５日、無形文化遺産に登録されている伝統舞踊「嶺卓舞」を披露する出演者。（昌都＝新華社記者／格桑朗傑）１５日、開幕式で行われた伝統衣装のファッションショー。（昌都＝新華社記者／格桑朗傑）１５日、開幕式で伝統舞踊を披露する出演者。（昌都＝新華社記者／格桑朗傑）１５日、開幕式で舞踊を披露する出演者。（昌都＝新華社記者／党黎）１５日、開幕式で歴史叙事詩「ケサル王伝」をテーマにした舞踊を披露する出演者。（昌都＝新華社記者／格桑朗傑）１５日、開幕式で昌都をテーマにした歌曲「蔵東明珠」を独唱する出演者。（昌都＝新華社記者／格桑朗傑）１５日、都市化の進んだチャムド市の光景。（ドローンから、昌都＝新華社記者／党黎） リンクをコピーする みんなの感想は？