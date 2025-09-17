¥æ¥Í¥¹¥³ËÜÉô¡¢ÆüËÜ¼°Äí±à¤ò½¤Éü¡¡¥Ñ¥ê¡¢¥¤¥µ¥à¡¦¥Î¥°¥Á¤µ¤óÀß·×
¡¡¡Ú¥Ñ¥ê¶¦Æ±¡Û¥Ñ¥ê¤Î¹ñÏ¢¶µ°é²Ê³ØÊ¸²½µ¡´Ø¡Ê¥æ¥Í¥¹¥³¡ËËÜÉô¤Ë¤¢¤ëÆü·ÏÊÆ¹ñ¿Í¤ÎÀ¤³¦Åª¤ÊÄ¦¹ï²È¥¤¥µ¥à¡¦¥Î¥°¥Á¡Ê1904¡Á88Ç¯¡Ë¤¬Àß·×¤·¤¿ÆüËÜ¼°¤ÎÄí±à¡ÖÊ¿ÏÂ¤ÎÄí¡×¤¬¡¢Îô²½¤ò¼õ¤±ÆüËÜ¤ÎÂ¤±à²È¤é¤Î¼ê¤ÇÂçÉý¤Ë½¤Éü¤µ¤ì¤¿¡£¥æ¥Í¥¹¥³¤Ï¡ÖËÜÍè¤Îµ±¤¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢¥Î¥°¥Á¤Î·Ý½Ñ¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¿ÏÂ¤ÎÄí¤ÏÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Î´óÉÕ¤Ç·úÀß¤µ¤ì¡¢58Ç¯¤Ë´°À®¡£ÁíÌÌÀÑ1700Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢ÆüËÜ¤«¤é»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿ºù¤äÃÝ¤Ê¤É¤Î¼ùÌÚ¡¢Âç¾®¤ÎÄíÀÐ¡¢¾®Àî¤äÃÓ¡¢¶¶¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¡¢¼«Á³¤È¿ÍÎà¤ÎÄ´ÏÂ¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºîÄí¤Ë¤ÏµþÅÔ»Ô¤äÆÁÅç¸©¤ÎÂ¤±à²È¤é¤¬´Ø¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·Å¬ÀÚ¤ÊÂ¤±à´ÉÍý¤¬Æñ¤·¤¤¾õ¶·¤¬Ä¹¤¯Â³¤¡¢·Ê´Ñ¤Î°²½¤¬¿Ê¹Ô¡£ÆüËÜ¤ÎÀìÌç²È¥Á¡¼¥à¤¬º£·î¡¢¥Î¥°¥Á¤ÎÍýÇ°¤äÆüËÜÄí±à¤ÎÀº¿À¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç¡¢¥æ¥Í¥¹¥³ÆüËÜÀ¯ÉÜÂåÉ½Éô¤ä¥Õ¥é¥ó¥¹ÆüËÜÄí±à¶¨²ñ¡¢ËÌÊÆÆüËÜÄí±à¶¨²ñ¤Ê¤É¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¼ùÌÚ¤ÎÑòÄê¤ò´Þ¤à½¤Éüºî¶È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡½¤Éü¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿ÉÔÆóÂ¤±àÅÚÌÚ¡Ê°ñ¾ë¸©ÅÚ±º»Ô¡Ë¤Î°ð¸«ºÌ¼èÄùÌò¤Ï¡ÖÆüËÜÄí±à¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤À¡×¤Èº£¸å¤Î²ÝÂê¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£