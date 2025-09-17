ÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¡¢17Æü¤ÎÍ½ÁªºÇ½ªÀï¤Ï¥ê¥Ó¥¢¤È½éÂÐÀï¡¡ÀÐÀîÍ´´õ¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Î¤½¤ÎÀè¤ËÉ¬¤º·Ò¤¬¤ë»î¹ç¡×¡ÚÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼¡Û
¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÎÀ¤³¦°ì·èÄêÀï¡ÈÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼¡É¡£ÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¡ÊÀ¤³¦¥é¥ó¥¯7°Ì¡Ë¤ÏÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡¢¥ê¥Ó¥¢¡ÊÀ¤³¦¥é¥ó¥¯75°Ì¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£´û¤Ë¥È¥ë¥³¤È¥«¥Ê¥À¤ËÏ¢ÇÔ¤òµÊ¤·ÆüËÜ¤ÏÍ½ÁªÇÔÂà¤¬·èÄê¡£51Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉ½¾´Âæ¤Ï³ð¤ï¤º¡¢¤³¤Î¥ê¥Ó¥¢Àï¤¬º£µ¨ºÇ¸å¤Î»î¹ç¤È¤Ê¤ë¡£
Í½ÁªºÇ½ªÀï¤Ï½éÂÐÀï¤Î¥ê¥Ó¥¢
¥¢¥Õ¥ê¥«ÂçÎ¦¤Ç¥¨¥¸¥×¥È¤ËÎÙÀÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñÅÚ¤Î9³ä¤¬º½Çù¤Î¥ê¥Ó¥¢¡£À¤³¦¥Ð¥ì¡¼¤Ï1982Ç¯°ÊÍè43Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð¾ì¤Ç¡¢ÆüËÜ¤È¤Ïº£Âç²ñ¤¬½éÂÐÀï¤È¤Ê¤ë¡£¥ê¥Ó¥¢¤Î»Ø´ø´±G.¥¯¥Ð¡¼´ÆÆÄ¤ÏÆüËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¡¢Á´¤Æ¤ÎÁª¼ê¤¬ËÜÅö¤ËÎÉ¤¤Ï¢·È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥ì¡¼¤¬¤È¤Æ¤âÂ®¤¯¡¢Àï¤¦µ¤»ý¤Á¤äÀº¿ÀÎÏ¤¬Èó¾ï¤Ë¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤Ç¤¹¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÊÆüËÜ¤Î¡ËÁª¼êÁ´°÷¤¬Èó¾ï¤Ë¶¯¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·Ù²ü¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖËÜÅö¤ËÎÉ¤¤Ä©Àï¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤ÈÂÐÀï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢·ä¤¢¤é¤ÐÆüËÜ¤òÅÝ¤·¤¿¤¤¡£¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¤ÎA.¥¤¥¯¥Ð¥¤¥ê¡Ê28¡Ë¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ÏÀ¤³¦¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¥¯¥é¥Ö¤âÈà¤é¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ËÍ¤¿¤Á¤ÏÆ±¤¸¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¸«¤»¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£Á´ÎÏ¤ÇÎ×¤ß¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ë¤Ç¤¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡×¤ÈÆüËÜÀï¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¥¥ã¥×¥Æ¥óÀÐÀî¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Î¤½¤ÎÀè¤ËÉ¬¤º·Ò¤¬¤ë»î¹ç¡×
¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÀÐÀîÍ´´õ¡Ê29¡Ë¤ÏÂåÉ½ºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤ë¥ê¥Ó¥¢¤Î°õ¾Ý¤ò¡Ö¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¤ÎÁª¼ê¤òÃæ¿´¤ËËÜÅö¤Ë¥«¥Ê¥À¡¢¥È¥ë¥³Áê¼ê¤Ë¤â1¥»¥Ã¥È¼è¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¾è¤»¤¿¤é¤ä¤Ã¤Ñ¤ê´í¤Ê¤¤Áê¼ê¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ë¤Ï·Ò¤¬¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Î¤½¤ÎÀè¤ËÉ¬¤º·Ò¤¬¤ë»î¹ç¤Ç¤¹¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬º£¤¤¤ë14¿Í¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¿ºÇ¸å¤Î»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤¤â¤Î¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È½Ð¤·¤Æ½ª¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¡¢¡Ö¤³¤³¤Î2»î¹ç¤ÇÎ©¤ÆÄ¾¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦»ö¼Â¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥ê¥Ó¥¢Àï¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÁê¼ê¤Î¥ì¥Ù¥ë¤È¤«´Ø·¸¤Ê¤¯¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Ð¥ì¡¼¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¤ä¤ë¤Ù¤¤À¤·¡¢½¤Àµ¤·¤ÆÎ×¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈºÇ½ªÀï¤Ø¸þ¤±·è°Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
郄¶¶Íõ¡Ê24¡Ë¤ÏÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤ò¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò1¤«¤éºî¤êÄ¾¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÇ§¤á¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Þ¤º¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¹¤·¡¢¤â¤Á¤í¤ó¼«Ê¬¼«¿È¤â»×¤¤ÉÁ¤¯·ë²Ì¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î·Ð¸³¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤¹¤´¤¤É¬Í×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¥ê¥Ó¥¢Àï¤Ø¤Ï¡Öº£²ó¤Î»î¹ç¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ß¤ó¤Ê¤¬¾Ð¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ì¤¿¤é¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤³¤Î¥ê¥Ó¥¢Àï¤Ç¤Þ¤¿À®Ä¹¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤â¤¦°ì¤Ä°ì¤Ä¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬º£²Ý¤»¤é¤ì¤Æ¤ë»îÎý¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢ÆüËÜ¥Ð¥ì¡¼¤Î¶¯¤ß¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤éÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×Á°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤òÇÁ¤«¤»¤¿¡£
¡Ú»î¹çÆüÄø¡Û
¢£Í½Áª¥é¥¦¥ó¥É¡ÊÆüËÜ¤Ï¥×¡¼¥ëG¡Ë
9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡ü0¡Ý3 ¥È¥ë¥³
9·î15Æü¡Ê·î¡Ë¡ü0¡¼3 ¥«¥Ê¥À
9·î17Æü¡Ê¿å¡Ë22:40¡Á¡¡vs ¥ê¥Ó¥¢
¢£·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È
9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¥é¥¦¥ó¥É16 2»î¹ç¡ÊB1°Ì vs G2°Ì¡¢G1°Ì vs B2°Ì¡Ë
9·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¥é¥¦¥ó¥É16 2»î¹ç¡ÊC1°Ì vs F2°Ì¡¢F1°Ì vs C2°Ì¡Ë
9·î22Æü¡Ê·î¡Ë¥é¥¦¥ó¥É16 2»î¹ç¡ÊD1°Ì vs E2°Ì¡¢E1°Ì vs D2°Ì¡Ë
9·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë¥é¥¦¥ó¥É16 2»î¹ç¡ÊA1°Ì vs H2°Ì¡¢H1°Ì vs A2°Ì¡Ë
9·î24Æü¡Ê¿å¡Ë½à¡¹·è¾¡ 2»î¹ç
9·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë½à¡¹·è¾¡ 2»î¹ç
9·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë½à·è¾¡ 2»î¹ç
9·î28Æü¡ÊÆü¡Ë3°Ì·èÄêÀï¡¢·è¾¡