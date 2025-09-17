【Wacom One 14】 9月30日発売 価格：39,800円

セルシスは、同社によるイラスト・マンガ・Webtoon・アニメーション制作アプリ「CLIP STUDIO PAINT PRO」を最大6ヶ月無料で利用できるライセンスを、9月30日発売予定の「Wacom One 14」にバンドルする。本機の価格は39,800円。

「CLIP STUDIO PAINT」は、気持ちの良い描き味と豊富な機能を備えており、世界各国のエントリーユーザーから、マンガ家、イラストレーター、アニメーターといったプロのクリエイターまで幅広く愛用されているアプリ。

バンドルされる「CLIP STUDIO PAINT PRO」は、自然でリアルな描き味、多彩なペイント表現が可能なブラシツール、3Dモデルによる作画支援、創作のクオリティとスピードを向上できる10万点以上の素材など、イラスト制作に必要な機能がすべて搭載されるスタンダードモデルとなっている。また、短い漫画やアニメーションの制作にも対応している。

今回提供されるのは、「CLIP STUDIO PAINT PRO」の1デバイスプラン 3ヶ月版ライセンスのアクティベーションコード。本ライセンスを使用後、月額または年額の利用プランを申し込むことで、さらに追加で3か月間無料で利用できる。