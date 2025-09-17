ゴードンがヨキッチとのプレーを語る「ベストプレーヤーの1人と一緒にプレーできて最高」

◆■「僕らはフロア内外でお互いをすごく良く理解できていると思う」

9月17日（現地時間16日、日付は以下同）。デンバー・ナゲッツのアーロン・ゴードンが30歳を迎え、現地メディア『ESPN』の番組「NBA Today」に出演し、“バースデー・インタビュー”に応じた。

2014年のドラフト1巡目4位でオーランド・マジックから指名された203センチ106キロのフォワードは、2021年3月のトレードでナゲッツへ移籍。ナゲッツ在籍約5シーズンで、平均30.2分14.6得点5.9リバウンド3.0アシスト、フィールドゴール成功率54.0パーセントを残している。

昨シーズンは51試合の出場に終わるも、平均28.4分14.7得点4.8リバウンド3.2アシスト、フィールドゴール成功率53.1パーセントを記録。そして3ポイントシュート成功率でキャリアハイの43.6パーセントを残し、平均1.5本を沈めた。

昨季ゴードンは3ポイント成功率で自己ベストを更新[写真]=Getty Images

昨シーズンのプレーオフで、ナゲッツはオクラホマシティ・サンダーとのカンファレンス・セミファイナルを最終第7戦の末に落として3勝4敗で敗退も、ゴードンはいくつもクラッチショットを決め切って勝利に貢献。14試合で平均37.3分16.2得点7.6リバウンド2.7アシストの活躍を見せた。

ナゲッツはセンターのニコラ・ヨキッチとエースガードのジャマール・マレーが繰り出す2メンゲームが強みながら、ヨキッチとゴードンの連係も絶妙。広い視野を持つヨキッチの華麗なアシストから、ゴードンが豪快なダンクで締めくくるプレーで何度も会場を魅了。

直近5シーズンで、ヨキッチはMVPに3度輝き、ほかの2シーズンでもMVP投票で2位のポイントを獲得するなどリーグトップレベルの実力者としての地位を確立。昨シーズンはセンターではNBA史上初の平均トリプルダブル（29.6得点12.7リバウンド10.2アシスト）を残している。

そんな万能型ビッグマンと共演するゴードンはこう話す。

「彼は最高さ。歴代最高の選手の1人じゃないとしても、ベストプレーヤーの1人と一緒にプレーできるんだから。彼の持つ（ディフェンダーたちを引き付ける）引力がすごいんだ。それにワンレッグのフェイダウェイジャンパーだって決めてしまう」

ナゲッツでヨキッチと約5シーズンをプレーしたゴードンは、攻防両面で重要な役割をこなしている。ディフェンスでは相手チームの得点源をガードし、オフェンスではオフボールのカッティングでヨキッチやマレーらのパスを受けてフィニッシュしつつ、アウトサイドショットもこなす。

ヨキッチとの連係について、ゴードンはこう語っていた。

「僕はただ自分のスポットで仕事をしようとしているだけ。適切なタイミングで正しいポジションにいるようにね。で、彼が成功させてくれるんだ。僕らはバスケットボールのフロア内外でお互いをすごく良く理解できていると思う」

ナゲッツはヨキッチ、マレー、ゴードン、クリスチャン・ブラウン、ペイトン・ワトソンらに加え、今夏キャメロン・ジョンソン、ブルース・ブラウン、ティム・ハーダウェイJr.、ヨナス・バランチュナスも補強して選手層を厚くした。

2023年以来のリーグ制覇を見据えるナゲッツは、10月24日のゴールデンステイト・ウォリアーズ戦で、レギュラーシーズンが幕を開ける。

【動画】昨シーズンにゴードンが決めたハイライトプレー集！





