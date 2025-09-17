美容液感覚の濃密泡で、うっとりツヤ髪へ。『サボリーノ』から悩みにシンプルに届くオールインワン美容液シャンプーが登場！

スタイリングライフ・ホールディングス BCLカンパニーは、タイパコスメシリーズ「サボリーノ」より、髪の毛の悩みに合わせて選べる2タイプのオールインワン美容液シャンプー「サボリーノ オールインワン美容液シャンプー」を、9月16日に全国の一部ドラッグストア・バラエティショップ他で発売しました。

■とろりとした美容液感覚の濃密泡で、うっとりツヤ髪へ。

2024年1月にパワーアップリニューアルした「サボリーノ」は、2015年の発売以来数々のベストコスメを受賞。2024年9月に140冠、10億枚を販売し、国内のみならず世界40カ国で愛用されています。

今回発売の同商品の最大の特長は、「まるで美容液で洗うかのような」とろりと濃密な泡立ちです。

もっちりとした泡が髪と頭皮をやさしく包み込み、洗いながらうるおいをキープ。アミノ酸系の洗浄成分を採用し、頭皮の乾燥を防ぎつつ健やかな髪へと導きます。

さらにコート成分を配合し、髪の表面を滑らかに整えることで、絡まり防止や指通りの良さを実現。水切れが良いためドライヤー時間の短縮にもつながります。

毎日のシャンプータイムを豊かに、そして楽にしながら、うるおいとツヤがあふれる髪へと導きます。

■商品特長

ヒアルロン酸ヴェール処方

吸着型のヒアルロン酸*¹で潤いヴェールを作り髪と頭皮を乾燥から守ります。

ダメージケアカプセル*²

毛髪内部に浸透し、ナノダメージセンサー機能で傷んだ部分を集中的に補修します。（被膜による）

ふんわり泡立つ、もっちり濃密泡

オールインワンシャンプーでありながら、濃密でもっちりとした泡が特徴です。

とろりとした美容液感覚で、泡立ちふんわり

アミノ酸系ベース*³の頭皮にやさしいヒアルロン酸ヴェール処方で、やさしく頭皮の乾燥を防ぎ、ダメージのない髪を育みます。

髪表面を均一にするコート成分*⁴配合で絡まり防止＆速乾

コート成分*⁴がダメージがある髪の毛の表面を均一にするため、髪同士の絡まりを防ぎ、根元から毛先までスムーズな指通りを叶えます。

これらは髪の水切れを良くするため、タオルドライ後の水分量を抑え、ドライヤー時間の短縮をサポート。熱によるダメージからも髪を守ります。

■サボリーノ オールインワン美容液シャンプー CS

しっとりうるツヤ髪 ダメージケア

分子量の違う2種のコラーゲン*⁵を配合し、髪の中と外からしっかり補修するため、髪の毛のダメージやクセが気になる人におすすめです。低分子のシルク*⁶を合わせて配合することでダメージ毛の補修と髪表面をなめらかに保ちツヤ髪に仕上がります。

つやめきシトラスの香り

みずみずしいペアーときらめきを感じさせるレモンや、ジューシーなオレンジ、華やかなオレンジフラワーで香り立ちのボリューム感を付与した香りです。

■サボリーノ オールインワン美容液シャンプー K

まとまるハリツヤ髪 ボリュームケア

分子量の違う2種のケラチン*⁷を配合し、 毛髪強度やハリの出にくい髪の内側と外側をケアします。

ヘマチン*⁸は髪のたんぱく質に結びつきダメージを補修。ハリ・コシが出てボリュームアップを叶えます。髪の毛のハリが出にくく、ぺったりとしてしまう人におすすめです。

きらめきフローラルの香り

フレッシュなシトラスコードと清潔感あふれるアップルの香りに、みずみずしいロータス、フリージアと濃密なホワイトフローラルを合わせ、アンバー、ムスクを軽やかに重ねた香りです。

■サボリーノ オールインワン美容液シャンプー CS／K お試し

「サボリーノ オールインワン美容液シャンプー CS/K 390mL」の発売に併せて、2回分の使い切りタイプを同時に発売。香りや使用感を手軽にチェックでき、旅行や外出時の持ち運びにも便利です。

◇使用方法

（1）髪と頭皮を十分に濡らしてから使用してください。

（2）適量を手にとり泡立ててから、髪と頭皮全体に塗布しやさしく洗ってください。

（3）その後しっかりとすすいでください。

＊1 ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム（保湿）

＊2 ジステアリルジモニウムクロリド、フィトステロールズ、ベヘントリモニウムクロリド、マカデミアナッツ脂肪酸フィトステリル（補修）

＊3 ココイルグルタミン酸TEA（洗浄剤）

＊4 PPG-3カプリリルエーテル、ジステアリルジモニウムクロリド、フィトステロールズ、ベヘントリモニウムクロリド、マカデミアナッツ脂肪酸フィトステリル（保湿）

＊5 ココイル加水分解コラーゲンK（保湿）

＊6 （加水分解シルク/PGプロピルメチルシランジオール） クロスポリマー（保湿）

＊7 加水分解ケラチン（羊毛）（保湿）

＊8 ヘマチン（保湿）

■商品概要

9月16日発売（8月20日先行発売）

「サボリーノ オールインワン美容液シャンプー CS」 390mL 2,640円

「サボリーノ オールインワン美容液シャンプー K」 390mL 2,640円

「サボリーノ オールインワン美容液シャンプー CS／K お試し」 各10mL×2 各198円

【サボリーノ公式サイト】

https://www.bcl-brand.jp/special/saborino/shampoo

【BCL公式オンラインショップ】

https://www.bcl-brand.jp/

【BCL公式ショップ 楽天市場店】

https://www.rakuten.co.jp/bcl-official/

（エボル）