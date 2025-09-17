美容液感覚の濃密泡で、うっとりツヤ髪へ。『サボリーノ』から悩みにシンプルに届くオールインワン美容液シャンプーが登場！
スタイリングライフ・ホールディングス BCLカンパニーは、タイパコスメシリーズ「サボリーノ」より、髪の毛の悩みに合わせて選べる2タイプのオールインワン美容液シャンプー「サボリーノ オールインワン美容液シャンプー」を、9月16日に全国の一部ドラッグストア・バラエティショップ他で発売しました。
■とろりとした美容液感覚の濃密泡で、うっとりツヤ髪へ。
2024年1月にパワーアップリニューアルした「サボリーノ」は、2015年の発売以来数々のベストコスメを受賞。2024年9月に140冠、10億枚を販売し、国内のみならず世界40カ国で愛用されています。
今回発売の同商品の最大の特長は、「まるで美容液で洗うかのような」とろりと濃密な泡立ちです。
もっちりとした泡が髪と頭皮をやさしく包み込み、洗いながらうるおいをキープ。アミノ酸系の洗浄成分を採用し、頭皮の乾燥を防ぎつつ健やかな髪へと導きます。
さらにコート成分を配合し、髪の表面を滑らかに整えることで、絡まり防止や指通りの良さを実現。水切れが良いためドライヤー時間の短縮にもつながります。
毎日のシャンプータイムを豊かに、そして楽にしながら、うるおいとツヤがあふれる髪へと導きます。
■商品特長
ヒアルロン酸ヴェール処方
吸着型のヒアルロン酸*¹で潤いヴェールを作り髪と頭皮を乾燥から守ります。
ダメージケアカプセル*²
毛髪内部に浸透し、ナノダメージセンサー機能で傷んだ部分を集中的に補修します。（被膜による）
ふんわり泡立つ、もっちり濃密泡
オールインワンシャンプーでありながら、濃密でもっちりとした泡が特徴です。
とろりとした美容液感覚で、泡立ちふんわり
アミノ酸系ベース*³の頭皮にやさしいヒアルロン酸ヴェール処方で、やさしく頭皮の乾燥を防ぎ、ダメージのない髪を育みます。
髪表面を均一にするコート成分*⁴配合で絡まり防止＆速乾
コート成分*⁴がダメージがある髪の毛の表面を均一にするため、髪同士の絡まりを防ぎ、根元から毛先までスムーズな指通りを叶えます。
これらは髪の水切れを良くするため、タオルドライ後の水分量を抑え、ドライヤー時間の短縮をサポート。熱によるダメージからも髪を守ります。
■サボリーノ オールインワン美容液シャンプー CS
しっとりうるツヤ髪 ダメージケア
分子量の違う2種のコラーゲン*⁵を配合し、髪の中と外からしっかり補修するため、髪の毛のダメージやクセが気になる人におすすめです。低分子のシルク*⁶を合わせて配合することでダメージ毛の補修と髪表面をなめらかに保ちツヤ髪に仕上がります。
つやめきシトラスの香り
みずみずしいペアーときらめきを感じさせるレモンや、ジューシーなオレンジ、華やかなオレンジフラワーで香り立ちのボリューム感を付与した香りです。
■サボリーノ オールインワン美容液シャンプー K
まとまるハリツヤ髪 ボリュームケア
分子量の違う2種のケラチン*⁷を配合し、 毛髪強度やハリの出にくい髪の内側と外側をケアします。
ヘマチン*⁸は髪のたんぱく質に結びつきダメージを補修。ハリ・コシが出てボリュームアップを叶えます。髪の毛のハリが出にくく、ぺったりとしてしまう人におすすめです。
きらめきフローラルの香り
フレッシュなシトラスコードと清潔感あふれるアップルの香りに、みずみずしいロータス、フリージアと濃密なホワイトフローラルを合わせ、アンバー、ムスクを軽やかに重ねた香りです。
■サボリーノ オールインワン美容液シャンプー CS／K お試し
「サボリーノ オールインワン美容液シャンプー CS/K 390mL」の発売に併せて、2回分の使い切りタイプを同時に発売。香りや使用感を手軽にチェックでき、旅行や外出時の持ち運びにも便利です。
◇使用方法
（1）髪と頭皮を十分に濡らしてから使用してください。
（2）適量を手にとり泡立ててから、髪と頭皮全体に塗布しやさしく洗ってください。
（3）その後しっかりとすすいでください。
＊1 ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム（保湿）
＊2 ジステアリルジモニウムクロリド、フィトステロールズ、ベヘントリモニウムクロリド、マカデミアナッツ脂肪酸フィトステリル（補修）
＊3 ココイルグルタミン酸TEA（洗浄剤）
＊4 PPG-3カプリリルエーテル、ジステアリルジモニウムクロリド、フィトステロールズ、ベヘントリモニウムクロリド、マカデミアナッツ脂肪酸フィトステリル（保湿）
＊5 ココイル加水分解コラーゲンK（保湿）
＊6 （加水分解シルク/PGプロピルメチルシランジオール） クロスポリマー（保湿）
＊7 加水分解ケラチン（羊毛）（保湿）
＊8 ヘマチン（保湿）
■商品概要
9月16日発売（8月20日先行発売）
「サボリーノ オールインワン美容液シャンプー CS」 390mL 2,640円
「サボリーノ オールインワン美容液シャンプー K」 390mL 2,640円
「サボリーノ オールインワン美容液シャンプー CS／K お試し」 各10mL×2 各198円
【サボリーノ公式サイト】
https://www.bcl-brand.jp/special/saborino/shampoo
【BCL公式オンラインショップ】
https://www.bcl-brand.jp/
【BCL公式ショップ 楽天市場店】
https://www.rakuten.co.jp/bcl-official/
（エボル）