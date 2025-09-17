キャンペーン：マウスコンピューター「パソコン買い替え応援セール」がスタート クリエイターPC「DAIV」も最大9万円OFFに
株式会社マウスコンピューターは、「パソコン買い替え応援セール」を9月17日（水）に開始した。デスクトップPCとノートPCの一部を期間限定でセール対象としている。クリエイターPC「DAIV」も含まれている。
例えばAMD Ryzen Al 9 365 プロセッサ、AMD Radeon 880M搭載のノートPC「DAIV Z4-A9A01SR-B」が10万円OFFの19万9,800円に。
インテル Xeon w5-2555X搭載のデスクトップPC「DAIV FW-X5G90」の場合は、139万9,800円から9万円OFFの130万9,800円になっている。
BTOによるカスタマイズも可能。
セール名
パソコン買い替え応援セール
セール期間
2025年9月17日（水）11時00分～10月8日（水）10時59分
セール対象品（例）
DAIV Z4-A9A01SR-B（Copilot+ PC）
219,800円→199,800円（20,000円OFF）OS：Windows 11 Home 64ビット CPU：AMD Ryzen Al 9 365 プロセッサ グラフィックス：AMD Radeon 880M メモリ標準容量：32GB（16GB×2／デュアルチャネル) M.2 SSD：1TB（NVMe Gen4×4) パネル：14型液晶パネル（ノングレア／sRGB比 100%／60Hz対応)
DAIV Z4-A9A01SR-B（Copilot+ PC）
189,800円→179,800円（10,000円OFF）OS：Windows 11 Home 64ビット CPU：AMD Ryzen Al 9 365 プロセッサ グラフィックス：AMD Radeon 880M メモリ標準容量：16GB（8GB×2／デュアルチャネル) M.2 SSD：500GB（NVMe Gen4×4) パネル：14型液晶パネル（ノングレア／sRGB比 100%／60Hz対応)
DAIV N6-I9G80BK-C(NVIDIA Studio 認定PC)
529,800円→499,800円（30,000円OFF）OS：Windows 11 Home 64ビット CPU：インテル Core Ultra 9 プロセッサー 275HX グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU メモリ標準容量：32GB（16GB×2／デュアルチャネル) M.2 SSD：2TB（NVMe Gen4×4) パネル：16型液晶パネル（ノングレア／DCI-P3 100％／120Hz対応)
DAIV KM-I7G6T
274,800円→259,800円（15,000円OFF）OS：Windows 11 Home 64ビット CPU：インテル Core i7 プロセッサー 14700F グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti（16GB) メモリ標準容量：32GB（16GB×2／デュアルチャネル) M.2 SSD：1TB（NVMe Gen4×4)
DAIV KM-I5G60
249,800円→219,800円（30,000円OFF）OS：Windows 11 Home 64ビット CPU：インテル Core Ultra 5 プロセッサー 225 グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 5060 メモリ標準容量：16GB（8GB×2／デュアルチャネル) M.2 SSD：1TB（NVMe Gen4×4／TLC)
DAIV FM-A7G80
529,800円→499,800円（30,000円OFF）OS：Windows 11 Home 64ビット CPU：AMD Ryzen 7 9700X プロセッサ グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 5080 メモリ標準容量：64GB（32GB×2／デュアルチャネル) M.2 SSD：2TB（NVMe Gen4×4)
DAIV FW-X5G90
1,399,800円→1,309,800円（90,000円OFF）OS：Windows 11 Pro for Workstations 64ビット（DSP) CPU：インテル Xeon w5-2555X プロセッサー グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 5090 メモリ標準容量：128GB（32GB×4／クアッドチャネル) M.2 SSD：2TB（NVMe Gen5×4)
DAIV KM-I5G5A
209,800円→189,800円（20,000円OFF）OS：Windows 11 Home 64ビット CPU：インテル Core Ultra 5 プロセッサー 225 グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 3050 メモリ標準容量：16GB（8GB×2／デュアルチャネル) M.2 SSD：1TB（NVMe Gen4×4／TLC)
DAIV FX-I7G7T
429,800円→399,800円（30,000円OFF）OS：Windows 11 Home 64ビット CPU：インテル Core i7 プロセッサー 14700KF グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti メモリ標準容量：32GB（16GB×2／デュアルチャネル) M.2 SSD：2TB（NVMe Gen4×4)
DAIV KM-I7G70
339,900円→309,900円（30,000円OFF）OS：Windows 11 Home 64ビット CPU：インテル Core i7 プロセッサー 14700F グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 5070 メモリ標準容量：32GB（16GB×2／デュアルチャネル) M.2 SSD：2TB（NVMe Gen4×4)
DAIV KM-I7A70
359,800円→349,800円（10,000円OFF）OS：Windows 11 Home 64ビット CPU：インテル Core Ultra 7 プロセッサー 265 グラフィックス：AMD RADEON RX 9070 メモリ標準容量：32GB（16GB×2／デュアルチャネル) M.2 SSD：2TB（NVMe Gen4×4)